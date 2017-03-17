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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29105736/
17 марта 2017, 10:10 | Футбол: Еврокубки | ГТРК «Кубань»

ФК «Краснодар» выбыл из Лиги Европы

В ответном матче ⅛ европейского турнира «черно-зеленые» не смогли реализовать ни один голевой момент.

В ответном матче ⅛ европейского турнира черно-зеленые не смогли реализовать ни один голевой момент. Увеличить
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ФК «Краснодар» на домашнем стадионе проиграл испанской «Сельте». В ответном матче ⅛ Лиги Европы «черно-зеленые» не смогли реализовать ни один голевой момент. Они дважды пропустили мяч от соперников — на 52-й и на 80-й минутах. Итоговый счет составил 0:2.

По результатам двух игр «быки» уступили — 1:4. Поэтому в четвертьфинал турнира проходит «Сельта», а «Краснодар» выбывает.

Как сообщала ГТРК «Кубань», в первой встрече этапа Лиги Европы «горожане» проиграли испанцам.
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