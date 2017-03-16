Свой среди чужих. Рассуждения о «правиле выездного гола»

Недавно знаменитый Гари Линекер — в прошлом отличный футболист, лучший бомбардир ЧМ-86, а ныне популярный телеведущий — несколько раз подверг критике не менее знаменитое «правило выездного гола». То самое, согласно которому в двухматчевых противостояниях мячи, забитые в гостях, ценятся дороже (в старой трактовке «гол на чужом поле считается за два») и определяют победителя в случае, если соперники суммарно в двух играх наколотили поровну. Поводом стали ответные встречи Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» и «Монако» — «Манчестер Сити». В тот самый момент, когда «Барса» забила пятый мяч и математически сравняла общий счет, но по пресловутому «правилу» должна была уступить дорогу в четвертьфинал французам, в отличие от соперников, забившим на выезде, Линекер и задался вопросом, не стоит ли аннулировать рудиментарную формулу успеха. Вчера он снова заявил о том, что «один гол не должен быть ценнее другого», и что существующий регламент пора изменить.

Мы задумались: а действительно, не пора ли?

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ПЕРЕИГРОВОК

Рождалось это правило в тяжелых, судорожных муках полвека назад. Во времена, когда не придумали еще ни послематчевых пенальти, ни желтых-красных карточек, ни пятнистых мячей, а в официальных международных играх обходились без замен. Тогда при равенстве голов по сумме двух еврокубковых матчей проводили третий. Если и он не выявлял очевидного победителя (то есть, забившего больше), кидали жребий — обычную монетку из кармана судьи, прямо на поле сразу после финального свистка, точно так же, как разыгрывают перед матчем право выбора ворот.

Переигровка (в данном контексте ее правильнее называть дополнительной встречей) по футбольным меркам была и остается наиболее справедливым способом определить сильнейшего. Но она нарушала национальные календари и планы команд, в том числе не причастных к спору, вынуждая переносить игры, искать лазейки, договариваться с клубами и федерациями, в том числе из третьей страны, — ведь дополнительный матч необходимо было провести на нейтральном поле, которое устраивало бы обоих соперников. Организация и проведение, разумеется, тоже ложились на их плечи. В общем, надсада та еще.

В какой-то момент количество дополнительных встреч зашкалило. В сезоне-1963/64 на три еврокубка (чемпионов, ярмарок и обладателей кубков) пришлось 12 переигровок, в следующем — 17, из которых 5 — в решающих, весенних стадиях, когда финишировали чемпионаты, и втыкать лишние матчи было попросту некуда. Из положения тогда кое-как вышли, но стало ясно, что нужен другой метод. Он был найден — точнее, извлечен УЕФА из целого вороха предложений и рекомендаций — летом 1965 года. С того момента и вошло в футбольный обиход «правило выездного гола». А при равном счете голов (3:0 и 0:3, например, или 1:1 и 1:1) в дело вступала судьбоносная монетка.

ПРОДУКТ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ

Так вот, о муках. Первоначально это был эксперимент и касался он только Кубка кубков. Причем применять его решили пошагово: оправдает себя в первом раунде — используем во втором, не создаст конфликтов там — внедрим в четвертьфинал. Футбол с удовольствием посмеялся над планами: за весь розыгрыш произошел всего один требуемый случай. В 1/8 финала венгерский «Гонвед» одолел «Дуклу» на ее поле в Праге — 3:2, затем уступил в Будапеште 1:2, и проследовал в четвертьфинал, при полном непротивлении законопослушных чехословаков.

«Лабораторный опыт» продлили еще на год, распространив его и на Кубок ярмарок, задыхавшийся от переигровок (10 в сезоне-1965/66). На этот раз дело спорилось бойчее: во втором раунде Кубка кубков «Стандард» за счет нового правила превзошел лейпцигский «Хеми», в ярмарочном турнире на той же стадии занимательная арифметика помогла динамовцам Загреба в состязании с «Данфермлином», еще в четырех парах, в том числе двух четвертьфинальных, победителя определил жребий.

Последнее обстоятельство никому не понравилось, а прежде всего — господствовавшим в еврокубках той поры испанцам и итальянцам: именно их представителей — «Сарагосу» и «Болонью» — не пустила в полуфинал мелочь. В сезоне-1967/68, когда новое правило решили применить и в Кубке чемпионов, оно не распространялось на решающие стадии, начиная с ¼. И опять начались переигровки: в трех четвертьфиналах КОК, в том числе между московскими торпедовцами и «Кардифф Сити», и в одном — КЕЧ понадобились дополнительные встречи.

Новая модификация предусматривала обязательные переигровки только в ½ финала, а в ¼ — лишь в случае одинаковых результатов (3:0 и 0:3, 1:1 и 1:1). По этой схеме были проведены еще два сезона. И лишь после того как в полуфинале Кубка кубков-1969/70 «Рома» и «Гурник» трижды сыграли вничью и рассудились с помощью копейки, которая указала на поляков, от дополнительных игр отказались и придумали серию 11-метровых. Первыми их пробили «Марсель» и «Спартак» из Трнавы 29 сентября 1970 года на «Велодроме» в рамках Кубка ярмарок (гости выиграли 4:3), а на следующий день, уже в Кубке кубков, первый бенефициар правила выездного гола «Гонвед» перестрелял «Абердин» (5:4).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОБУСОМ

Вернемся к сути вопроса, заданного Линекером, и попробуем понять, так ли уж ущербно это правило, как о нем пишет Гари. Но сначала решим для себя, что он объективен и выступал за справедливость и за поощрение сильных духом. Что в нем не возбудился в тот момент ярый поклонник «Барселоны», за которую он в конце 80-х отыграл три интересных и насыщенных сезона, и что в пользу «ПСЖ», случись тому отыграть «-4» у каталонцев, Линекер произнес бы то же самое, без лукавого подмигивания «гол на выезде дорогого стоит». Иначе речь здесь вообще не о чем вести, поскольку идеальных правил нет, и всякое из них, трактуя спорную ситуацию в чью-то сторону, другую автоматически ущемляет. Если после каждой игры, пусть даже такой невероятной, пересматривать свод законов и вносить поправки, футбольный мир в этом просто погрязнет.

Стопроцентно можно согласиться с тем, что правило — старообрядческое, из эпохи, когда на выезде и выигрывали редко, и забивали понемногу. Неслучайно благодаря ему возникла, ни больше ни меньше, «стратегия двухматчевого противостояния», согласно которой, начиная на выезде, надо продержаться, пропустить как можно меньше и по возможности забить, а начиная дома, обеспечить себе «гандикап», чтобы в ответной игре опять же продержаться. Времена давно изменились, сейчас сильные команды и в гостях стараются играть «от атаки», а те, кто поскромнее, и в родных стенах не брезгуют «замками» и «защепками» (они же «каттеначчо», они же «автобусы»).

В этом ракурсе действительно нет никакой разницы, в каких пропорциях забивались голы при общем их равенстве, и 4:0 должно быть тождественно 5:1, а 0:0 — 4:4 вне зависимости, кто, сколько и на чьем стадионе этого добивался.

«ПРОШУ ВАС!» — «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС!»

Теперь развернем ситуацию другим боком. Допустим, в нынешних условиях, проиграв на выезде 1:2, команда в споре с соперником такого же калибра повела дома 1:0. Ее действия? Совершенно верно, в большинстве случаев она постарается удержать этот счет и, если повезет, увеличить, а соперник будет вынужден атаковать. А что произойдет, если после 1:1 в первой игре счет в ответной открыл гость. То же самое. Представим теперь, что «правило выездного гола» ликвидировано. Появится у гостей резон атаковать, если счет по сумме равный? А надо ли хозяевам при таком раскладе лезть на рожон, рискуя получить ответный гол? И надоумятся ли гости пойти на штурм чужих ворот, если в запасе у них 1:1, а на табло 0:0, но пропущенный дома гол не ухудшает их положения? И что в таком случае прикажете делать хозяевам поля? Осторожно наступать, чтобы ненароком не оказаться отыгрывающимися — или агрессивно защищаться, чтобы избежать того же?

В том-то и дело, что «правило» создает неравенство перед ответной встречей и буквально заставляет обоих соперников с первых секунд решать серьезные задачи, а не устраивать сюрпляс. И всякий гол, перетягивающий чашу весов в другую сторону, меняет диспозицию на поле и тактику игры. Тогда как ориентировка только на разность мячей превратить отдельную часть ответной игры — а то и всю ее — в дистиллированное, лишенное риска и азарта, перекатывание мяча с приглашением оппонента сделать первый резкий ход.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ

А скольких выдающихся концовок и развязок лишился бы футбол, устраивай счет на финише второго матча обе команды?! Недавний сериал на сайте «СЭ» не даст соврать: именно пресловутое «правило» гнало футболистов в атаку на 80-й минуте и в контратаку на 85-й. Совсем недавно «Боруссия» именно так сломила на последних секундах «Малагу», а в другом сезоне была повержена «Ливерпулем».

В конце концов, к матчу «Барсы» с «ПСЖ» это тоже всецело относится. Будь у каталонцев возможность выдохнуть, когда общий счет стал 5:5, дело могло кончиться банальной серией 11-метровых. И ничего умопомрачительного, невиданного не свершилось бы: отыгрыши с «-4» в истории еврокубков бывали и раньше.

Вот что точно стоит отменить, так это действие «правила» в дополнительное время. Многие помнят четвертьфинал Кубка УЕФА-2007/08 «Хетафе» — «Бавария», когда после ничьей в Мюнхене со счетом 1:1 соперники обменялись голами и в Испании, причем немцы отыгрались на 89-й минуте, а затем, в овертайме, «Хетафе» забил два гола подряд. Однако баварская машина сумела отквитать и эти мячи — и, несмотря на третью — номинально — ничью подряд, выиграла эту схватку, поскольку забила в гостях больше. На мой взгляд, с 91-й минуты ответной игры счет должен обнуляться. Никто ведь не считает «выездные голы» в серии пенальти, она начинается с чистого листа. В дополнительное время должно быть так же. Оно и есть та самая справедливая переигровка после двух одинаковых результатов.

А 4:0 и 1:5 при всей их тождественности все-таки немного разные. Хотя бы тем, что во втором матче, как гласит счет, забить хотели и смогли обе команды. Тогда как в первом, очевидно, кто-то вполне мог быть крайне беспомощен. Так за что же давать ему индульгенцию?

НАШИ

«Правило выездного гола» не раз отражалось и на наших клубах. Скажем, «Спартак» в Кубке кубков-1972/73, выиграв у «Атлетико» в Мадриде 4:3, дома проиграл 1:2, но вышел в четвертьфинал. «Зенит» в победном сезоне-2007/08 первые раунды плей-офф тоже преодолел благодаря «правилу», превзойдя «Вильярреал» (1:0, 1:2) и «Марсель» (1:3, 2:0). «Ротор» выбил из Кубка УЕФА-1995/96 «Манчестер Юнайтед», сыграв 0:0 в Волгограде и 2:2 на «Олд Траффорд», а ЦСКА в Кубке кубков-1991/92, явно переиграв «Рому» на ее поле (1:0), имел в пассиве домашнее поражение 1:2 и выбыл из дальнейшей борьбы. Московскому «Торпедо» гол, пропущенный в родных стенах, не позволил превзойти в Кубке кубков-1982/83 «Баварию» (1:1, 0:0), а «Локомотиву» — выйти в финал последнего розыгрыша этого трофея весной 1999 года, точно так же (1:1, 0:0) сыграв с «Лацио».

РАЗГРОМОМ НА РАЗГРОМ

Среди самых знаменитых еврокубковых отыгрышей, имеющих прямое отношение к «правилу» — победы «Партизана» над «Куинз Парк Рейнджерс» в 1/16 финала Кубка УЕФА-1984/85 (2:6 в Лондоне и 4:0 в Белграде) и «Реала» над менхенгладбахской «Боруссией» (1:5 на выезде, 4:0 дома) в 1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86. А в Кубке УЕФА-1987/88 необходимость забивать на своем поле как можно больше помогла «Вердеру» уже в дополнительное время реваншироваться над «Спартаком» (1:4 в Москве, 6:2 в Бремене).

Евгений ЗЫРЯНКИН