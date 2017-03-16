Свой среди чужих. Рассуждения о «правиле выездного гола»
Стоит ли изменить это правило в футболе?
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Видимо, что-то случилось...
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Недавно знаменитый Гари Линекер — в прошлом отличный футболист, лучший бомбардир ЧМ-86, а ныне популярный телеведущий — несколько раз подверг критике не менее знаменитое «правило выездного гола». То самое, согласно которому в двухматчевых противостояниях мячи, забитые в гостях, ценятся дороже (в старой трактовке «гол на чужом поле считается за два») и определяют победителя в случае, если соперники суммарно в двух играх наколотили поровну. Поводом стали ответные встречи Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» и «Монако» — «Манчестер Сити». В тот самый момент, когда «Барса» забила пятый мяч и математически сравняла общий счет, но по пресловутому «правилу» должна была уступить дорогу в четвертьфинал французам, в отличие от соперников, забившим на выезде, Линекер и задался вопросом, не стоит ли аннулировать рудиментарную формулу успеха. Вчера он снова заявил о том, что «один гол не должен быть ценнее другого», и что существующий регламент пора изменить.
Мы задумались: а действительно, не пора ли?
ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ПЕРЕИГРОВОК
Рождалось это правило в тяжелых, судорожных муках полвека назад. Во времена, когда не придумали еще ни послематчевых пенальти, ни
Переигровка (в данном контексте ее правильнее называть дополнительной встречей) по футбольным меркам была и остается наиболее справедливым способом определить сильнейшего. Но она нарушала национальные календари и планы команд, в том числе не причастных к спору, вынуждая переносить игры, искать лазейки, договариваться с клубами и федерациями, в том числе из третьей страны, — ведь дополнительный матч необходимо было провести на нейтральном поле, которое устраивало бы обоих соперников. Организация и проведение, разумеется, тоже ложились на их плечи. В общем, надсада та еще.
В
ПРОДУКТ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ
Так вот, о муках. Первоначально это был эксперимент и касался он только Кубка кубков. Причем применять его решили пошагово: оправдает себя в первом раунде — используем во втором, не создаст конфликтов там — внедрим в четвертьфинал. Футбол с удовольствием посмеялся над планами: за весь розыгрыш произошел всего один требуемый случай. В 1/8 финала венгерский «Гонвед» одолел «Дуклу» на ее поле в Праге — 3:2, затем уступил в Будапеште 1:2, и проследовал в четвертьфинал, при полном непротивлении законопослушных чехословаков.
«Лабораторный опыт» продлили еще на год, распространив его и на Кубок ярмарок, задыхавшийся от переигровок (10 в сезоне-1965/66). На этот раз дело спорилось бойчее: во втором раунде Кубка кубков «Стандард» за счет нового правила превзошел лейпцигский «Хеми», в ярмарочном турнире на той же стадии занимательная арифметика помогла динамовцам Загреба в состязании с «Данфермлином», еще в четырех парах, в том числе двух четвертьфинальных, победителя определил жребий.
Последнее обстоятельство никому не понравилось, а прежде всего — господствовавшим в еврокубках той поры испанцам и итальянцам: именно их представителей — «Сарагосу» и «Болонью» — не пустила в полуфинал мелочь. В сезоне-1967/68, когда новое правило решили применить и в Кубке чемпионов, оно не распространялось на решающие стадии, начиная с ¼. И опять начались переигровки: в трех четвертьфиналах КОК, в том числе между московскими торпедовцами и «Кардифф Сити», и в одном — КЕЧ понадобились дополнительные встречи.
Новая модификация предусматривала обязательные переигровки только в ½ финала, а в ¼ — лишь в случае одинаковых результатов (3:0 и 0:3, 1:1 и 1:1). По этой схеме были проведены еще два сезона. И лишь после того как в полуфинале Кубка кубков-1969/70 «Рома» и «Гурник» трижды сыграли вничью и рассудились с помощью копейки, которая указала на поляков, от дополнительных игр отказались и придумали серию 11-метровых. Первыми их пробили «Марсель» и «Спартак» из Трнавы 29 сентября 1970 года на «Велодроме» в рамках Кубка ярмарок (гости выиграли 4:3), а на следующий день, уже в Кубке кубков, первый бенефициар правила выездного гола «Гонвед» перестрелял «Абердин» (5:4).
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОБУСОМ
Вернемся к сути вопроса, заданного Линекером, и попробуем понять, так ли уж ущербно это правило, как о нем пишет Гари. Но сначала решим для себя, что он объективен и выступал за справедливость и за поощрение сильных духом. Что в нем не возбудился в тот момент ярый поклонник «Барселоны», за которую он в конце 80-х отыграл три интересных и насыщенных сезона, и что в пользу «ПСЖ», случись тому отыграть «-4» у каталонцев, Линекер произнес бы то же самое, без лукавого подмигивания «гол на выезде дорогого стоит». Иначе речь здесь вообще не о чем вести, поскольку идеальных правил нет, и всякое из них, трактуя спорную ситуацию в
Стопроцентно можно согласиться с тем, что правило — старообрядческое, из эпохи, когда на выезде и выигрывали редко, и забивали понемногу. Неслучайно благодаря ему возникла, ни больше ни меньше, «стратегия двухматчевого противостояния», согласно которой, начиная на выезде, надо продержаться, пропустить как можно меньше и по возможности забить, а начиная дома, обеспечить себе «гандикап», чтобы в ответной игре опять же продержаться. Времена давно изменились, сейчас сильные команды и в гостях стараются играть «от атаки», а те, кто поскромнее, и в родных стенах не брезгуют «замками» и «защепками» (они же «каттеначчо», они же «автобусы»).
В этом ракурсе действительно нет никакой разницы, в каких пропорциях забивались голы при общем их равенстве, и 4:0 должно быть тождественно 5:1, а 0:0 — 4:4 вне зависимости, кто, сколько и на чьем стадионе этого добивался.
«ПРОШУ ВАС!» — «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС!»
Теперь развернем ситуацию другим боком. Допустим, в нынешних условиях, проиграв на выезде 1:2, команда в споре с соперником такого же калибра повела дома 1:0. Ее действия? Совершенно верно, в большинстве случаев она постарается удержать этот счет и, если повезет, увеличить, а соперник будет вынужден атаковать. А что произойдет, если после 1:1 в первой игре счет в ответной открыл гость. То же самое. Представим теперь, что «правило выездного гола» ликвидировано. Появится у гостей резон атаковать, если счет по сумме равный? А надо ли хозяевам при таком раскладе лезть на рожон, рискуя получить ответный гол? И надоумятся ли гости пойти на штурм чужих ворот, если в запасе у них 1:1, а на табло 0:0, но пропущенный дома гол не ухудшает их положения? И что в таком случае прикажете делать хозяевам поля? Осторожно наступать, чтобы ненароком не оказаться отыгрывающимися — или агрессивно защищаться, чтобы избежать того же?
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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ
А скольких выдающихся концовок и развязок лишился бы футбол, устраивай счет на финише второго матча обе команды?! Недавний сериал на сайте «СЭ» не даст соврать: именно пресловутое «правило» гнало футболистов в атаку на 80-й минуте и в контратаку на 85-й. Совсем недавно «Боруссия» именно так сломила на последних секундах «Малагу», а в другом сезоне была повержена «Ливерпулем».
В конце концов, к матчу «Барсы» с «ПСЖ» это тоже всецело относится. Будь у каталонцев возможность выдохнуть, когда общий счет стал 5:5, дело могло кончиться банальной серией 11-метровых. И ничего умопомрачительного, невиданного не свершилось бы: отыгрыши с «-4» в истории еврокубков бывали и раньше.
Вот что точно стоит отменить, так это действие «правила» в дополнительное время. Многие помнят четвертьфинал Кубка УЕФА-2007/08 «Хетафе» — «Бавария», когда после ничьей в Мюнхене со счетом 1:1 соперники обменялись голами и в Испании, причем немцы отыгрались на 89-й минуте, а затем, в овертайме, «Хетафе» забил два гола подряд. Однако баварская машина сумела отквитать и эти мячи — и, несмотря на третью — номинально — ничью подряд, выиграла эту схватку, поскольку забила в гостях больше. На мой взгляд, с 91-й минуты ответной игры счет должен обнуляться. Никто ведь не считает «выездные голы» в серии пенальти, она начинается с чистого листа. В дополнительное время должно быть так же. Оно и есть та самая справедливая переигровка после двух одинаковых результатов.
А 4:0 и 1:5 при всей их тождественности
НАШИ
«Правило выездного гола» не раз отражалось и на наших клубах. Скажем, «Спартак» в Кубке кубков-1972/73, выиграв у «Атлетико» в Мадриде 4:3, дома проиграл 1:2, но вышел в четвертьфинал. «Зенит» в победном сезоне-2007/08 первые раунды
РАЗГРОМОМ НА РАЗГРОМ
Среди самых знаменитых еврокубковых отыгрышей, имеющих прямое отношение к «правилу» — победы «Партизана» над «Куинз Парк Рейнджерс» в 1/16 финала Кубка УЕФА-1984/85 (2:6 в Лондоне и 4:0 в Белграде) и «Реала» над менхенгладбахской «Боруссией» (1:5 на выезде, 4:0 дома) в 1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86. А в Кубке УЕФА-1987/88 необходимость забивать на своем поле как можно больше помогла «Вердеру» уже в дополнительное время реваншироваться над «Спартаком» (1:4 в Москве, 6:2 в Бремене).
Евгений ЗЫРЯНКИН
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