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16 марта 2017, 19:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Краснодар» определился со стартовым составом на ответный матч с «Сельтой»

«Краснодар» определился со стартовым составом на ответный матч с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.

Краснодар определился со стартовым составом на ответный матч с <span class=error>Сельтой</span> в 1/8 финала Лиги Европы. Увеличить
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Первая игра закончилась победой испанской команды со счётом 2:1.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Рамирес, Подберёзкин, Газинский, Каборе, М. Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Калешин, Петров, Мамаев, Жигулёв, Жоаозиньо, Лаборде.

Игра начнётся в 21:00 мск.

Краснодар
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