«ПСЖ» 14 февраля на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0, но 8 марта в ответной встрече проиграл со счетом 1:6 и вылетел из Лиги чемпионов. L’Equipe спустя два дня со ссылкой на собственные источники сообщил, что Верратти и его партнер по команде Блез Матюиди 6 марта посетили закрытую вечеринку в одном из парижских клубов, с которой ушли далеко за полночь, а на следующий день отправились вместе с командой в Барселону.

«Эта статья ставит под сомнение профессионализм Марко Верратти, особенно в отношении матча с “Барселоной” 8 марта. Марко Верратти самым решительным образом заявляет, что информация, содержащаяся в этой статье, абсолютно неверна. Эта статья — абсолютная ложь. Марко Верратти, как и Блез Матюиди, не был на этой вечеринке, а вечер 6 марта, за день до вылета в Барселону, провел дома со своей девушкой и их сыном», — говорится в заявлении стороны футболиста, текст которого приводит Football Italia.

Верратти в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах и отметился двумя голами.