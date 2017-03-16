Андрей Червиченко: «Краснодару» не хватит сил пройти «Сельту»

Напомним, первую встречу в Виго испанская команды выиграла со счетом 2:1.

«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с “Краснодара”, то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова… У меня огромные сомнения есть, что “Сельта” не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у “Краснодара” не хватит», — считает Червиченко.

Матч начнется в 21:00 мск.