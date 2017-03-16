Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29101777/
16 марта 2017, 16:46 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Андрей Червиченко: «Краснодару» не хватит сил пройти «Сельту»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».

Напомним, первую встречу в Виго испанская команды выиграла со счетом 2:1.

«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с “Краснодара”, то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова… У меня огромные сомнения есть, что “Сельта” не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у “Краснодара” не хватит», — считает Червиченко.

Матч начнется в 21:00 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)