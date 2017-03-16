Жозе Моуринью: «МЮ» сделает все, чтобы пройти «Ростов»

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Специалист выразил надежду на то, что болельщики на трибунах будут помогать команде идти вперед.

— Хорошие люди и профессионалы находят в себе силы, энергию, мотивацию и желание делать свою работу, — цитирует клубная пресс-служба Моуринью. — Если тело не готово к испытаниям, нужно быть готовым психологически. Это очень важно, и я думаю, что мои игроки будут готовы. «Олд Траффорд» придаст нам немного энергии, поможет активнее идти вперед.

Лига Европы — серьезный турнир. Когда мы смотрим на потенциальных участников ¼ финала, мы видим «Рому» и «Лион», «Бешикташ», «Шальке», «Боруссию» М, возможно, «Сельту»… Тяжелый турнир. Мы попробуем сделать все, чтобы стать участниками четвертьфинала.