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16 марта 2017, 15:55 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: «МЮ» сделает все, чтобы пройти «Ростов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» отметил, что команда готова к игре, несмотря на изнуряющий график поединков.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Ростова отметил что команда готова к игре несмотря на изнуряющий график поединков. Увеличить
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Специалист выразил надежду на то, что болельщики на трибунах будут помогать команде идти вперед.

— Хорошие люди и профессионалы находят в себе силы, энергию, мотивацию и желание делать свою работу, — цитирует клубная пресс-служба Моуринью. — Если тело не готово к испытаниям, нужно быть готовым психологически. Это очень важно, и я думаю, что мои игроки будут готовы. «Олд Траффорд» придаст нам немного энергии, поможет активнее идти вперед.

Лига Европы — серьезный турнир. Когда мы смотрим на потенциальных участников ¼ финала, мы видим «Рому» и «Лион», «Бешикташ», «Шальке», «Боруссию» М, возможно, «Сельту»… Тяжелый турнир. Мы попробуем сделать все, чтобы стать участниками четвертьфинала.

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Новости Еврокубков

Моуринью в преддверии матча с «Ростовом» поругался с тренером по физподготовке

Тренировка «Манчестер Юнайтед» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 марта, завершилась скандалом. The Sun сообщает, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поругался с тренером по физподготовке Карлосом Лалином.
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