Варди vs Насри: что это было?
После вторничного прорыва «Лестера» в четвертьфинал Лиги чемпионов не меньше факта очередной победы команды тренера Шекспира обсуждают стычку форварда «лис» Джейми Варди и полузащитника «Севильи» Самира Насри. История обросла подробностями.
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ЧТО ПРОИЗОШЛО
На 74-й минуты игры в Лестере при устраивающем хозяев счете 2:0 в ходе атаки гостей Варди и Насри сначала обменялись парой фраз и тычками, а потом устроили «бодание». Англичанин при этом, скорее всего, приукрасил эффект для судьи. В результате оба футболиста получили от итальянского рефери Даниэле Орсато по желтой карточке, для арендованного у «Манчестер Сити» французского легионера «Севильи» она стала второй в матче.
По данным France Football, Варди по ходу встречи неоднократно оскорблял Насри и его семью в устной форме. И именно это привело к срыву вспыльчивого французского хавбека.
ЧТО СКАЗАЛ НАСРИ
— Для меня он — обманщик. Если бы он был иностранным игроком, английская пресса тоже назвала бы его обманщиком. И для меня он — обманщик.
Ты ведешь 2:0, так играй как мужчина. Ты не лучше нас, но твоя команда ведет 2:0 и выходит в следующий раунд, так что просто играй.
Футболисту сборной не стоит так поступать. Следует заботиться об имидже. А он сделал это, причем очень эффектно.
Он хорошо все разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие и не занимаются подобным. Но он вывел меня.
Я был удивлен, но стоило подумать и не реагировать. Впрочем, я — человек. Видел всю картину, мы вылетали из Лиги чемпионов, что становилось ударом. Это была просто реакция.
Там было нарушение или
Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Потом я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер и охраны, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию. (ВВС).
ЧТО ОТВЕТИЛ ВАРДИ
— Я не обманщик и никогда им не был. Это все, что я могу сказать по этому поводу.
В
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мартин О'НИЛ, главный тренер сборной Ирландии:
— Очевидно, что Насри уже лет пять как перестал быть футболистом. Он получил глупейшую красную карточку. Игрок с опытом Насри не должен был себя так вести. (BT Sport).
|14.03.2017 22:45
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|Плей-офф: 1/8 финала
|King Power Stadium
|Крейг Шекспир
|Хорхе Сампаоли
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|10
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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