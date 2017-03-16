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16 марта 2017, 15:24 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Варди vs Насри: что это было?

После вторничного прорыва «Лестера» в четвертьфинал Лиги чемпионов не меньше факта очередной победы команды тренера Шекспира обсуждают стычку форварда «лис» Джейми Варди и полузащитника «Севильи» Самира Насри. История обросла подробностями.

История конфликта игроков <span class=error>Лестера</span> и Севильи. Увеличить
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ЧТО ПРОИЗОШЛО

На 74-й минуты игры в Лестере при устраивающем хозяев счете 2:0 в ходе атаки гостей Варди и Насри сначала обменялись парой фраз и тычками, а потом устроили «бодание». Англичанин при этом, скорее всего, приукрасил эффект для судьи. В результате оба футболиста получили от итальянского рефери Даниэле Орсато по желтой карточке, для арендованного у «Манчестер Сити» французского легионера «Севильи» она стала второй в матче.

По данным France Football, Варди по ходу встречи неоднократно оскорблял Насри и его семью в устной форме. И именно это привело к срыву вспыльчивого французского хавбека.

ЧТО СКАЗАЛ НАСРИ

— Для меня он — обманщик. Если бы он был иностранным игроком, английская пресса тоже назвала бы его обманщиком. И для меня он — обманщик.

Ты ведешь 2:0, так играй как мужчина. Ты не лучше нас, но твоя команда ведет 2:0 и выходит в следующий раунд, так что просто играй.

Футболисту сборной не стоит так поступать. Следует заботиться об имидже. А он сделал это, причем очень эффектно.

Он хорошо все разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие и не занимаются подобным. Но он вывел меня.

Я был удивлен, но стоило подумать и не реагировать. Впрочем, я — человек. Видел всю картину, мы вылетали из Лиги чемпионов, что становилось ударом. Это была просто реакция.

Там было нарушение или что-то вроде того, а потом он толкнул меня. Я сказал: «Что ты делаешь?» В ответ на это он подошел ко мне, мы сошлись лицом к лицу. Вот что случилось.

Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Потом я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер и охраны, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию. (ВВС).

ЧТО ОТВЕТИЛ ВАРДИ

— Я не обманщик и никогда им не был. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

В пресс-службе «Лестера» подчеркнули, что «клуб полностью опровергает любые утверждения, которые ставят под сомнения профессиональную честность Джейми или любого другого игрока команды».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мартин О'НИЛ, главный тренер сборной Ирландии:

— Очевидно, что Насри уже лет пять как перестал быть футболистом. Он получил глупейшую красную карточку. Игрок с опытом Насри не должен был себя так вести. (BT Sport).

14.03.2017 22:45 Зрители 31520 Плей-офф: 1/8 финала King Power Stadium
Лестер 2:0 Севилья
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Крейг Шекспир Хорхе Сампаоли
Голы
27′ Уэстли Морган (Р. Махрез) 5
54′ Марк Олбрайтон 11
Нереализованные пенальти
15 С. Н`Зонзи 80′
Составы
79′ Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Уэстли Морган (к) 5
Роберт Хут 6
Марк Олбрайтон 11
Дэнни Дринкуотер 4
84′ Уилфред Ндиди 25
74′ Джейми Варди 9
89′ 90′ Рияд Махрез 26
Дэниел Амарти 13
64′ Синдзи Окадзаки 20
Ислам Слимани 19
1 Серхио Рико
21 Николас Пареха
23 Адиль Рами
18 Серхио Эскудеро
10 Самир Насри 18′ 74′
20 Виктор Мачин Перес Витоло 59′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра (к)
15 Стивен Н`Зонзи
24 Габриэль Меркадо 45′
25 Феррейра Филью Мариану
17 Пабло Сарабия 45′
16 Стеван Йоветич
12 Виссам Бен Йеддер 68′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 10
10 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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