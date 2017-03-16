Варди vs Насри: что это было?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО ПРОИЗОШЛО

На 74-й минуты игры в Лестере при устраивающем хозяев счете 2:0 в ходе атаки гостей Варди и Насри сначала обменялись парой фраз и тычками, а потом устроили «бодание». Англичанин при этом, скорее всего, приукрасил эффект для судьи. В результате оба футболиста получили от итальянского рефери Даниэле Орсато по желтой карточке, для арендованного у «Манчестер Сити» французского легионера «Севильи» она стала второй в матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Nasri headbutt on Vardy "I'll see you in the tunnel" ? <a href="https://twitter.com/hashtag/LeiSev?src=hash">#LeiSev</a> <a href="https://t.co/SswqNWAoDS">pic.twitter.com/SswqNWAoDS</a></p>— Football Gone Viral (@Footygoneviral) <a href="https://twitter.com/Footygoneviral/status/841760222167339008">14 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По данным France Football, Варди по ходу встречи неоднократно оскорблял Насри и его семью в устной форме. И именно это привело к срыву вспыльчивого французского хавбека.

ЧТО СКАЗАЛ НАСРИ

— Для меня он — обманщик. Если бы он был иностранным игроком, английская пресса тоже назвала бы его обманщиком. И для меня он — обманщик.

Ты ведешь 2:0, так играй как мужчина. Ты не лучше нас, но твоя команда ведет 2:0 и выходит в следующий раунд, так что просто играй.

Футболисту сборной не стоит так поступать. Следует заботиться об имидже. А он сделал это, причем очень эффектно.

Он хорошо все разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие и не занимаются подобным. Но он вывел меня.

Я был удивлен, но стоило подумать и не реагировать. Впрочем, я — человек. Видел всю картину, мы вылетали из Лиги чемпионов, что становилось ударом. Это была просто реакция.

Там было нарушение или что-то вроде того, а потом он толкнул меня. Я сказал: «Что ты делаешь?» В ответ на это он подошел ко мне, мы сошлись лицом к лицу. Вот что случилось.

Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Потом я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер и охраны, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию. (ВВС).

ЧТО ОТВЕТИЛ ВАРДИ

— Я не обманщик и никогда им не был. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

В пресс-службе «Лестера» подчеркнули, что «клуб полностью опровергает любые утверждения, которые ставят под сомнения профессиональную честность Джейми или любого другого игрока команды».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мартин О'НИЛ, главный тренер сборной Ирландии:

— Очевидно, что Насри уже лет пять как перестал быть футболистом. Он получил глупейшую красную карточку. Игрок с опытом Насри не должен был себя так вести. (BT Sport).