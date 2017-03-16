Моуринью в преддверии матча с «Ростовом» поругался с тренером по физподготовке
Тренировка «Манчестер Юнайтед» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 марта, завершилась скандалом. The Sun сообщает, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поругался с тренером по физподготовке Карлосом Лалином.
Жозе Моуринью и Карлос Лалин работали вместе в «Челси» и «Реале». Венесуэльский тренер считается одним из доверенных помощников португальца, наряду с Руем Фариа и Силвину Лоурой.
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