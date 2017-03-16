Моуринью в преддверии матча с «Ростовом» поругался с тренером по физподготовке

Из-за чего возникли разногласия, не сообщается, но чтобы успокоить тренеров, пришлось вмешаться скауту Рикарду Формозинью. После этого Лалин направился к своей машине и покинул Каррингтон, где базируется «Манчестер Юнайтед».



Жозе Моуринью и Карлос Лалин работали вместе в «Челси» и «Реале». Венесуэльский тренер считается одним из доверенных помощников португальца, наряду с Руем Фариа и Силвину Лоурой.