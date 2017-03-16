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16 марта 2017, 15:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью в преддверии матча с «Ростовом» поругался с тренером по физподготовке

Тренировка «Манчестер Юнайтед» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 марта, завершилась скандалом. The Sun сообщает, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью поругался с тренером по физподготовке Карлосом Лалином.

Из-за чего возникли разногласия, не сообщается, но чтобы успокоить тренеров, пришлось вмешаться скауту Рикарду Формозинью. После этого Лалин направился к своей машине и покинул Каррингтон, где базируется «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью и Карлос Лалин работали вместе в «Челси» и «Реале». Венесуэльский тренер считается одним из доверенных помощников португальца, наряду с Руем Фариа и Силвину Лоурой.

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