Защитник «Атлетико» Хименес сломал нос в матче против «Байера»
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» (0:0) завершился для защитника Хосе Марии Хименеса переломом носа. Несмотря на то что уругваец провёл на поле все 90 минут, после финального свистка врачи диагностировали у него перелом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Атлетико» 19 марта в 28-м туре испанской Ла Лиги встретится с «Севильей».
|15.03.2017 22:45
|Зрители 49133
|Плей-офф: 1/8 финала
|Vicente Calderon
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Коркут Тайфун
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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