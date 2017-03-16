Фанаты Спаллетти не помогут. Чем интересны другие матчи Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РОМА» ВЫСТУПИТ НА ПОЛУПУСТОМ СТАДИОНЕ

В «Роме» зашатался стул под хорошо знакомым нам по работе в «Зените» Лучано Спаллетти. Его контракт действует до лета 2017 года, продлевать который боссы клуба и тренер не спешат.

На то есть причины. В чемпионате Италии в этом сезоне римляне борются лишь за второе место. Но это и неудивительно — с «Ювентусом» соревноваться по дистанции сложно. Другое дело — кубковые турниры. В них «джалоросси» могли бы замахнуться на победу. Но команда Спаллетти от успеха в них далеко. В первом полуфинальном матче Кубка Италии она проиграла 0:2 «Лацио», в первой игре 1/8 финала Лиги Европы «Рома» уступила «Лиону» — 2:4.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 23:05 -:- Рома Лион

Спаллетти сложность ситуации, в которую он попал, прекрасно понимает. Вот что он сказал на днях: «Вы меня спрашиваете о новом контракте? После того, как мы несколько раз уступили? Если я проиграю еще пару матчей, то даже до лета могу не доработать. Меня просто выгонят. Клуб имеет право на мое увольнение в такой ситуации».

В данном случае интересно другое: это Спаллетти не спешит продлевать контракт, потому что недоволен своей работой, или боссы клуба не предлагают ему новое соглашение? Судя по всему, первый вариант. «Считаю, я делаю одолжение клубу, не подписывая новый контракт», — сказал Спаллетти. Предложить продлить договор руководители могли, если вспомнить что еще совсем недавно СМИ сообщали об интересе к Спаллетти «Ювентуса».

La Gazzetta dello Sport тем временем сообщила, что возможность замены Спаллетти летом клуб рассматривает. Это объяснимо: не оставаться же без тренера, если мистер сам захочет уйти. Издание даже кандидатов назвало — среди них наставник «ПСЖ» Унаи Эмери и экс-тренер «Интера» Роберто Манчини.

Как бы то ни было, Спаллетти о контракте пока не думает. Все его мысли связаны с решением поставленных задач. Первая в списке — пройти «Лион».

Один из планов Лучано на ответную встречу уже рухнул. Тренер обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду. Но те этого делать не намерены. Активная часть людей с фан-сектора уже второй сезон игнорирует домашние матчи своей команды. Они не довольны, что на трибуне за воротами установили барьеры, разделяющие сектор на две части. Так в свое время захотела полиция. На ее взгляд, так легче гарантировать безопасность. Фанаты хотят, чтобы на трибуне их ничто не разделяло, и ждут помощи от клуба. «Мы вернемся, когда барьеров не будет», — ответили фанаты тренеру на его призыв в одно из соцсетей. При этом они отметили, что в гостевых матчах команду всегда поддерживают.

На «Стадио Олимпико» ожидается порядка 25 — 30 тысяч человек. Для арены, вмещающие свыше 70 тысяч, это мало. Значит, поддержка болельщиков козырем «Ромы» не будет. Спаллетти остается рассчитывать лишь на себя и своих футболистов.

«БОРУССИЯ» И «ШАЛЬКЕ» ПОСТАРАЮТСЯ СПАСТИ СЕЗОН

«Шальке» на выезде сыграет с «Боруссией» из Менхенхгладбаха. Первая встреча двух немецких команд завершилась вничью — 1:1.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 23:05 -:- Боруссия М Шальке-04

Для «Шальке» сейчас нет ничего важнее Лиги Европы. Из Кубка Германии гельзенкирхенцы уже вылетели, в чемпионате располагаются лишь на одиннадцатом месте, отставая от шестой еврокубковой строчки на пять баллов. Чтобы попасть в Европу на следующий сезон через чемпионат в такой ситуации и самим нужно играть качественно, и на осечки конкурентов рассчитывать. Другое дело успех в Лиге Европы — он позволит выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

У «Боруссии» ситуация немногим лучше. В чемпионате Германии она занимает девятое место, отставая от шестой еврокубковой строчки на три очка. В Кубке Германии промежуточный успех у «Боруссии» есть — выход в полуфинал. Но там дружина Дитера Хеккинга сыграет с «Баварией». В общем, перспективы тоже туманны. Поэтому успех в Лиге Европы Менхенгладбаху не менее важен, чем Гельзенкирхену.

Сразу после первый игры Хеккинг назвал свою команду фаворитом противостояния: «Теперь шансы 51 процент на 49 в нашу пользу». Преимущество «Боруссии» — психологическое состояние. Та встреча для «Боруссии» была второй в марте против «Шальке». В начале месяца эти команды сыграли в Менхенгладбахе матч чемпионата Германии — со счетом 4:2 победили хозяева.

«АЯКС» СЫГРАЕТ С «РОСТОВОМ» ДАТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Аякс» на своем поле примет «Копенгаген». Первая встреча завершилась в пользу чемпиона Дании — 2:1.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 23:05 -:- Аякс Копенгаген

С одной стороны, поражение в один мяч в гостевом матче — не самый плохой результат. С другой — ничего хорошего в нем нет. Уже 20 встреч кряду датчане не проигрывают! Последней командой, сумевшей обыграть коллектив Столе Солльбаккена был «Лестер». В октябре в матче Лиги чемпионов на своем поле команда Клаудио Раньери одержала победу с минимальным счетом. Больше того, «Лестер» — единственная в этом сезоне команда, которая смогла обыграть «Копенген»! Даже «Порту» этого не удалось, хоть и было у него две попытки.

Главная задача «Аякса» — найти ключи к обороне «Копенгагена». В 38 матчах этого сезона датчане пропустили всего лишь 14 мячей! Вот уж побратим «Ростова»!