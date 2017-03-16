Marca: Один Де Брейне стоил больше, чем весь состав «Монако»
Издание Marca провело сравнение стоимости составов «Монако» и «Манчестер Сити». Минувшим вечером клуб чемпионата Франции переиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичан (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.
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Отмечается, что один полузащитник Кевин Де Брейне обошелся «горожанам» дороже, чем стоил руководству «Монако» весь состав команды. В 2015 году «Манчестер Сити» выплатил «Вольфсбургу» за бельгийца 77 миллионов евро, тогда как на вчерашний состав «Монако» было потрачено 72 миллиона. Общая стоимость всех игроков английской команды равна 392 миллионам евро.
|15.03.2017 22:45
|Зрители 15700
|Плей-офф: 1/8 финала
|Stade Louis II
|Монако
|3:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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