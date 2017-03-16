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16 марта 2017, 13:54 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Marca: Один Де Брейне стоил больше, чем весь состав «Монако»

Издание Marca провело сравнение стоимости составов «Монако» и «Манчестер Сити». Минувшим вечером клуб чемпионата Франции переиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичан (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Издание Marca провело сравнение стоимости составов Монако и Манчестер Сити. Увеличить
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Отмечается, что один полузащитник Кевин Де Брейне обошелся «горожанам» дороже, чем стоил руководству «Монако» весь состав команды. В 2015 году «Манчестер Сити» выплатил «Вольфсбургу» за бельгийца 77 миллионов евро, тогда как на вчерашний состав «Монако» было потрачено 72 миллиона. Общая стоимость всех игроков английской команды равна 392 миллионам евро.

15.03.2017 22:45 Зрители 15700 Плей-офф: 1/8 финала Stade Louis II
Монако 3:1 Манчестер Сити
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Хосеп Гвардьола
Голы
8′ Кильян Мбаппе (Бернарду Силва) 29
29′ Фабинью (Бенж. Менди) 2
77′ Темуе Бакайоко (Т. Лемар) 14
19 Лерой Сане 71′
Составы
Даниэль Субашич 1
Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Жемерсон 5
Фабинью 2
90+2′ Тома Лемар 27
59′ Темуе Бакайоко 14
Бернарду Силва 10
70′ Андреа Раджи 24
Альмами Туре 38
89′ 90′ Валер Жермен (к) 18
Набиль Дирар 7
81′ Кильян Мбаппе 29
Жоау Моутинью 8
13 Вилли Кабальеро
3 Бакари Санья 11′
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
19 Лерой Сане
21 Давид Сильва (к)
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
10 Серхио Агуэро
17 Кевин Де Брейне 58′
7 Рахим Стерлинг 74′
22 Гаэль Клиши 84′
72 Келечи Ихеаначо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
3 Угловые 6
12 Фолы 13
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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