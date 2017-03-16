Зидан признался, что не хотел бы встретиться с «Лестером» в четвертьфинале ЛЧ

«Я не думаю, что есть тренер, который надеется попасть на “Лестер”, и мы в том числе. Они продолжают двигаться к цели, которую поставили перед собой. Не многие думали, что они выиграют чемпионат, а они выиграли. Многие думали, что они не отыграются после поражения от “Севильи”, а они сделали это.



“Лестер” не считается фаворитом, но на них не оказывается давление, так что произойти может всё, что угодно. У них есть несколько талантливых футболистов, они играют со страстью в сердце. Против таких команд всегда тяжело играть. На этой стадии турнира любая команда начинает верить в свои силы и мечтает о победе в турнире», — цитирует Зидана Mirror.