Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы

8 марта. Барселона. "Барселона" – "ПСЖ" – 6:1. Ликование главного тренера "Барсы" Луиса ЭНРИКЕ и автора решающего гола СЕРХИ РОБЕРТО. Reuters

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА

«Барселона» увидела Париж и практически умерла. Беспомощность Месси, развалившаяся под прессингом «ПСЖ» игра каталонцев, последовавшее вскоре заявление Луиса Энрике о расставании с клубом по окончании сезона. Кажется, все это было в прошлой жизни. Но за три недели изменилось все, начиная с тактической схемы «Барсы», переключившейся на расстановку 3−4−3. Однако главным оказалось не это, и даже не спорные судейские решения, заставившие парижан направить жалобу в УЕФА, а такое эфемерное и не поддающееся научному анализу понятие, как вера. Унаи Эмери, которого после поставленных на поток триумфов в Лиге Европы позвали в Париж выиграть Лигу чемпионов, не смог найти для своих футболистов правильных слов перед ответной игрой, и гол Кавани при счете 3:0 в пользу «Барселоны» они праздновали, как победный. Футболисты же испанской команды не просто твердили в возможность первыми в истории турнира отыграть четыре безответных гола, а верили в это. Ничем иным произошедшее на «Камп Ноу» и потрясшее весь футбольным мир чудо объяснить невозможно. Гениальность штрафного в исполнении Неймара, до сих пор будоражащее умы падение Луиса Суареса и развязка в виде гола нещадно критикуемого в последнее время Серхи Роберто — лишь составляющие безумной веры «Барселоны» в чудо, которое теперь можно только повторить.

Среда. Монако. «Монако» — «Манчестер Сити» — 3:1. Пеп ГВАРДЬОЛА впервые не смог вывести свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. Reuters

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГВАРДЬОЛЫ

«Барселона» и ее бывший главный тренер сделали то, чего с ними ранее никогда не случалось. Хотя, если быть совсем точным, в своем 100-м матче в Лиге чемпионов Хосеп Гвардьола не сделал привычного для себя дела, впервые не сумев преодолеть барьер 1/8 финала. Прежде руководимые им «Барселона» и «Бавария» выходили как минимум в полуфинал. Еще два турнира с каталонцами были выиграны. Впрочем, в Англии у Пепа все пошло не так, хотя, поначалу специалист бил рекорды премьер-лиги, прежде не знавшей столь успешных тренерских дебютов. Однако довольно скоро тренер столкнулся с новой реальностью. На родине у него в конкурентах были только «Реал» и «Атлетико». В Германии борьбу хоть как-то обозначала дортмундская «Боруссия». В Англии же общий средний уровень и планка конкуренции оказались на принципиально иной высоте, да и затеянная Гвардьолой перестройка не могла получиться безболезненной, и теперь «Манчестер Сити» может рассчитывать разве что на Кубок Англии.

Наставник «Монако» Леонарду ЖАРДИМ. AFP 2017

ВОСХОЖДЕНИЕ «МОНАКО»

А выбившему «горожан» «Монако» и его наставнику Леонарду Жардиму можно устроить овацию. Выбить напичканный звездами клуб, имея оборону со средним возрастом 22 года и лишившись перед решающим матчем супер-снайпера Фалькао — дорогого стоит. Собственно, то же самое можно сказать и об уникальном умении монегасков не только зарабатывать рекордные суммы на трансферном рынке, но и безболезненно переживать летнюю распродажу талантов, ограняя новые алмазы вроде 18-летнего бомбардира Мбаппе, которого уже называют «новым Анри». Глядя на эти цифры, смешно слышать сетования Гвардьолы на отсутствие у «Ман Сити» нужного опыта. А у «Монако» стоит поучиться, потому что еще в прошлом сезоне бравшая свое строгими схемами и крепкой обороной команда превратилась в одну из самых результативных в Европе. Плюс, стала первым в истории Лиги чемпионов клубом, сумевшим пройти в следующий раунд, пропустив в первом матче пять мячей.

7 марта. Лондон. «Арсенал» — «Бавария» — 1:5. «Арсенала» Арсена ВЕНГЕРА в очередной раз не смог пройти первый раунд плей-офф. AFP 2017

УНИЗИТЕЛЬНАЯ CТАБИЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРА

Несколько лет назад все отмечали способность Арсена Венгера регулярно выводить «Арсенал» в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, с каждым годом росло недовольство стабильным вылетами «канониров» в первом же раунде, которые демонстрировали неспособность противостоять настоящим топ-клубам. Про протестные акции недовольных работой французского тренера болельщиков лишний раз не хочется вспоминать, однако этой весной они достигли пика и пришлись как раз на двухраундовое противостояние с «Баварией». Такого унижения проигравший по сумме двух матчей с общим счетом 2:10 Венгер не переживал никогда, а пять голов на своем поле лондонцы не пропускали с прошлого века. Все это позволяет утверждать, что в «Арсенале» не учатся на собственных ошибках. В отличие от «Баварии», которая под началом Гвардьолы сбивалась с пути на решающих стадиях чемпионской лиги после того, как теряла мотивацию на внутренней арене. У Карло Анчелотти другая методика. Его команда после новогодних каникул играла через силу, но лишь потому, что итальянец планомерно выводил ее на пик формы к главным матчам года, и теперь мюнхенцы штампуют крупные победы во всех трех турнирах и являются одним из главных фаворитов Лиги.

14 марта. Лестер. "Лестер" – "Севилья" – 2:0. 15-я команда чемпионата Англии вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Reuters

БЫТЬ… И НЕ БЫТЬ

Клаудио Раньери так и не получил ответ на гамлетовский вопрос. Вскоре после оптимистичного по счету поражения на «Рамон Санчес Писхуан» творца чемпионского чуда «Лестера» отправили в отставку, передав бразды правления помощнику итальянца Крэйгу Шекспиру. Сейчас, после выхода «лис» в четвертьфинал, некоторые назовут его счастливчиком, хотя тренер по большому счету использовал хорошо знакомые методы. Во-первых, эмоциональный всплеск команды после смены тренера, который, похоже, утратил связь с командой. Во-вторых, багаж Раньери. Шекспир не стал придумывать ничего нового и вместо тактических метаний вернул «Лестеру» чемпионские очертания, в которых лишь зажигающего сейчас в «Челси» Канте сменил январский джокер Ндиди. Итог, как в премьер-лиге, так и на европейской арене, всем известен. Сказка «Лестера» продолжается, а поклонники «Севильи» твердят о проклятии 1/8 финала, вспоминая в числе прочих и памятный проигрыш ЦСКА. В данном случае сетования на происки потусторонних сил актуальны на фоне подвигов Каспера Шмайхеля. Сын легендарного датского голкипера не просто разбил вдребезги мечты Хорхе Сампаоли, а еще и вошел в историю турнира, став первым вратарем, сумевшим парировать 11-метровые в обоих матчах одного раунда плей-офф.

Среда. Мадрид. «Атлетико» — «Байер» — 0:0. Вратарь Ян ОБЛАК вернулся в состав «Атлетико» и не пропустил от Хавьера ЭРНАНДЕСА и его партнеров по «Байеру». Reuters

ГОЛЕАДА

1/8 финала появилась в Лиге чемпионов в 2004-м году. Тогда же в шестнадцати матчах было забито 29 мячей, что до сих пор остается самым скромным показателем в истории турнира. Рекорд же результативности был установлен пять лет назад, равнялся 56 мячам и к нему приложили руку ЦСКА с «Зенитом». В марте 2017-го то достижение не просто побили, а сокрушили, одним махом превзойдя на шесть точных ударов. Постарались все. Особенно «Монако» с «Ман Сити», завершившие свое противостояние с суммарным счетом 6:6 и заставившие говорить о несовершенстве правила «выездного гола», кстати, отсутствующего в Новом Свете в Кубке Либертадорес. Те же 12 мячей были забиты «Баварией» и «Арсеналом». Одиннадцать пришлись на долю «ПСЖ» и «Барселоны», а единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Атлетико» — «Байер» благодаря невероятным спасениям в исполнении Облака, позволившего «матрасникам» в 20 домашних матчах Лиги сыграть на ноль в семнадцатый раз!

14 марта. Турин. «Ювентус» — «Порту» — 1:0. Вратарь «Юве» Джанлуиджи БУФФОН, «сухарь» которого помог России получить третий клуб в Лиге чемпионов. Reuters

СПАСИБО «ЮВЕ» И ДОРТМУНДУ

Начиная с сезона-2018/19, у России будет три команды в Лиге чемпионов — два гарантированных места в групповом турнире и одно в отборочных раундах. Естественно, в первую очередь, это заслуга наших команд. Но и не сказать спасибо «Боруссии» и «Ювентусу» будет несправедливо. Отправив за борт соответственно «Бенфику» с «Порту», и позволив им одержать лишь одну победу в четырех матчах, дортмундцы и туринцы помогли нашей стране сохранить необходимый отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. С такими стимулами старт следующего чемпионата России ждешь с плохо скрываемым нетерпением.