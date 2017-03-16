Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы
«СЭ» подводит итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда
плей-офф.
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА
«Барселона» увидела Париж и практически умерла. Беспомощность Месси, развалившаяся под прессингом «ПСЖ» игра каталонцев, последовавшее вскоре заявление Луиса Энрике о расставании с клубом по окончании сезона. Кажется, все это было в прошлой жизни. Но за три недели изменилось все, начиная с тактической схемы «Барсы», переключившейся на расстановку 3−4−3. Однако главным оказалось не это, и даже не спорные судейские решения, заставившие парижан направить жалобу в УЕФА, а такое эфемерное и не поддающееся научному анализу понятие, как вера. Унаи Эмери, которого после поставленных на поток триумфов в Лиге Европы позвали в Париж выиграть Лигу чемпионов, не смог найти для своих футболистов правильных слов перед ответной игрой, и гол Кавани при счете 3:0 в пользу «Барселоны» они праздновали, как победный. Футболисты же испанской команды не просто твердили в возможность первыми в истории турнира отыграть четыре безответных гола, а верили в это. Ничем иным произошедшее на «Камп Ноу» и потрясшее весь футбольным мир чудо объяснить невозможно. Гениальность штрафного в исполнении Неймара, до сих пор будоражащее умы падение Луиса Суареса и развязка в виде гола нещадно критикуемого в последнее время Серхи Роберто — лишь составляющие безумной веры «Барселоны» в чудо, которое теперь можно только повторить.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГВАРДЬОЛЫ
«Барселона» и ее бывший главный тренер сделали то, чего с ними ранее никогда не случалось. Хотя, если быть совсем точным, в своем 100-м матче в Лиге чемпионов Хосеп Гвардьола не сделал привычного для себя дела, впервые не сумев преодолеть барьер 1/8 финала. Прежде руководимые им «Барселона» и «Бавария» выходили как минимум в полуфинал. Еще два турнира с каталонцами были выиграны. Впрочем, в Англии у Пепа все пошло не так, хотя, поначалу специалист бил рекорды
ВОСХОЖДЕНИЕ «МОНАКО»
А выбившему «горожан» «Монако» и его наставнику Леонарду Жардиму можно устроить овацию. Выбить напичканный звездами клуб, имея оборону со средним возрастом 22 года и лишившись перед решающим матчем
УНИЗИТЕЛЬНАЯ CТАБИЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРА
Несколько лет назад все отмечали способность Арсена Венгера регулярно выводить «Арсенал» в
БЫТЬ… И НЕ БЫТЬ
Клаудио Раньери так и не получил ответ на гамлетовский вопрос. Вскоре после оптимистичного по счету поражения на «Рамон Санчес Писхуан» творца чемпионского чуда «Лестера» отправили в отставку, передав бразды правления помощнику итальянца Крэйгу Шекспиру. Сейчас, после выхода «лис» в четвертьфинал, некоторые назовут его счастливчиком, хотя тренер по большому счету использовал хорошо знакомые методы.
ГОЛЕАДА
1/8 финала появилась в Лиге чемпионов в 2004-м году. Тогда же в шестнадцати матчах было забито 29 мячей, что до сих пор остается самым скромным показателем в истории турнира. Рекорд же результативности был установлен пять лет назад, равнялся 56 мячам и к нему приложили руку ЦСКА с «Зенитом». В марте 2017-го то достижение не просто побили, а сокрушили, одним махом превзойдя на шесть точных ударов. Постарались все. Особенно «Монако» с «Ман Сити», завершившие свое противостояние с суммарным счетом 6:6 и заставившие говорить о несовершенстве правила «выездного гола», кстати, отсутствующего в Новом Свете в Кубке Либертадорес. Те же 12 мячей были забиты «Баварией» и «Арсеналом». Одиннадцать пришлись на долю «ПСЖ» и «Барселоны», а единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Атлетико» — «Байер» благодаря невероятным спасениям в исполнении Облака, позволившего «матрасникам» в 20 домашних матчах Лиги сыграть на ноль в семнадцатый раз!
СПАСИБО «ЮВЕ» И ДОРТМУНДУ
Начиная с сезона-2018/19, у России будет три команды в Лиге чемпионов — два гарантированных места в групповом турнире и одно в отборочных раундах. Естественно, в первую очередь, это заслуга наших команд. Но и не сказать спасибо «Боруссии» и «Ювентусу» будет несправедливо. Отправив за борт соответственно «Бенфику» с «Порту», и позволив им одержать лишь одну победу в четырех матчах, дортмундцы и туринцы помогли нашей стране сохранить необходимый отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. С такими стимулами старт следующего чемпионата России ждешь с плохо скрываемым нетерпением.
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