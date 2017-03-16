Как «Ростову» справиться с «МЮ»
Очередная порция вредных советов, которые могут пригодиться «Ростову» в Манчестере.
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РАСПСИХОВАТЬ СОПЕРНИКА
Как ни странно, до понедельника «Манчестер», нестабильный и неубедительный, был единственным английским лауреатом нынешнего сезона и формально — чисто теоретически, но все же — претендовал на то, чтобы выиграть все турниры, в которых участвовал. Его богатый трофейный зал уже пополнили Суперкубок и Кубок лиги; в чемпионате он пока еще не утратил всех шансов догнать лидера, пускай и выглядят они эфемерными; в Лиге Европы и в Кубке страны оставался в сетке
Но как раз в начале этой недели, после проигрыша «Челси» в кубковом четвертьфинале, в сезонной табели «МЮ» появился первый прочерк. Не обогатила «Юнайтед» приятными эмоциями и поездка в Россию, откуда он с трудом увез ничью, обнаружив к тому же, что малознакомый соперник с кучей неизвестных имен в составе вполне с ним, знаменитым, сопоставим, и ответная игра будет не менее тяжелой. Между тем еврокубок «Манчестеру» нужен, он вовсе не рассматривает его как второстепенный, отвлекающий от важных дел турнир, ведь это и престиж, и место в Лиге чемпионов.
В этой связи «МЮ», не добившийся ни малейшего превосходства в
ПРИДУМАТЬ ПЛАН «АГА»
Лежащая перед «Манчестером» тактическая вилка ему отнюдь не под руку. Стратегия двухматчевого спора как будто бы зовет его сыграть осторожно, на ноль. Но нет никакой гарантии — и примеров тому предостаточно как в новейшей судьбе «МЮ», так и в еврокубковых матчах «Ростова», — что футбол от обороны сохранит ворота хозяев в неприкосновенности. Да и «Олд Траффорд» вряд ли согласится со своей командой, если она откажется от активных действий, вымораживая 0:0. С другой стороны, идти вперед тоже опасно: ответными атаками подопечные
ГОТОВИТЬСЯ К ФЕХТОВАНИЮ
Вместе с тем нельзя забывать, что «Манчестер» в принципе команда оборонительная. Пропускает она совсем немного, но и забивает по
Здесь дончанам хорошо бы не заартачиться и не закипеть, создавая неразбериху у своих ворот, как это не раз случалось в первой встрече. Хладнокровные бдительные действия, четкий и правильный выбор позиции, надежные выносы и подборы мяча — все то, что ростовчане прекрасно умеют, — позволят им нивелировать разницу в классе, а по возможности и отвечать ударом на ударом.
ДОВЕСТИ ДО ДОБРА
Если же «Ростов» поведет в счете, ему ни в коем случае нельзя зарываться всем отрядом в окопы, а по мере сил и шансов надо контратаковать, держа впереди полтора нападающих — одного в центральном круге возле последнего защитника и другого между линиями, готового примчаться на подмогу. Это не только заставит «МЮ» наступать с оглядкой, оставляя сзади как минимум трех защитников, но и даст возможность ростовской обороне зряче выбивать мяч в поле и переводить дух, пока в деле форварды. Иначе атаки «Манчестера» будут накатываться безостановочно, а это еще ни один российский клуб — каким бы монолитным он ни был — не доводило до добра. В том числе на «Олд Траффорд».
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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