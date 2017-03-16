Как «Ростову» справиться с «МЮ»

РАСПСИХОВАТЬ СОПЕРНИКА

Как ни странно, до понедельника «Манчестер», нестабильный и неубедительный, был единственным английским лауреатом нынешнего сезона и формально — чисто теоретически, но все же — претендовал на то, чтобы выиграть все турниры, в которых участвовал. Его богатый трофейный зал уже пополнили Суперкубок и Кубок лиги; в чемпионате он пока еще не утратил всех шансов догнать лидера, пускай и выглядят они эфемерными; в Лиге Европы и в Кубке страны оставался в сетке плей-офф.

Но как раз в начале этой недели, после проигрыша «Челси» в кубковом четвертьфинале, в сезонной табели «МЮ» появился первый прочерк. Не обогатила «Юнайтед» приятными эмоциями и поездка в Россию, откуда он с трудом увез ничью, обнаружив к тому же, что малознакомый соперник с кучей неизвестных имен в составе вполне с ним, знаменитым, сопоставим, и ответная игра будет не менее тяжелой. Между тем еврокубок «Манчестеру» нужен, он вовсе не рассматривает его как второстепенный, отвлекающий от важных дел турнир, ведь это и престиж, и место в Лиге чемпионов.

В этой связи «МЮ», не добившийся ни малейшего превосходства в Ростове-на-Дону и категорически несостоятельный в матче с «Челси», где его натурально переработали в «мюсли», перед лицом новой опасности опростоволоситься запросто может задергаться: нервная система у команды и у каждого ее персонажа в отдельности очень шаткая, что, собственно, исчерпывающе объясняет ее нестабильность и слабый моральный дух. Если ростовчане помогут соперникам подальше выйти из себя — надавят им на больные психологические мозоли и посыплют соли на ментальные раны (прежде всего уверенной и самоотверженной игрой в футбол), — это принесет им несомненное преимущество.

ПРИДУМАТЬ ПЛАН «АГА»

Лежащая перед «Манчестером» тактическая вилка ему отнюдь не под руку. Стратегия двухматчевого спора как будто бы зовет его сыграть осторожно, на ноль. Но нет никакой гарантии — и примеров тому предостаточно как в новейшей судьбе «МЮ», так и в еврокубковых матчах «Ростова», — что футбол от обороны сохранит ворота хозяев в неприкосновенности. Да и «Олд Траффорд» вряд ли согласится со своей командой, если она откажется от активных действий, вымораживая 0:0. С другой стороны, идти вперед тоже опасно: ответными атаками подопечные Бердыева-Данильянца-Кириченко прославились на всю Европу. Какой вариант выберет Моуринью, пытаясь предугадать намерения противника?

Цитата «Ростов» наверняка заготовит оба игровых плана — пресловутые «А» и «Б», — чтоб использовать их по мере необходимости. Можно также предположить, что дончане схитрят и устроят натиск на хозяйские ворота не со стартовым свистком, как того обычно велит нужда отыгрываться, и не после отдыха, как неделю назад, а где-то посреди первого тайма, по условному сигналу, усыпив бдительность англичан неспешной раскаткой мяча неподалеку от центрального круга. Внезапный спурт, этакий план «Ага», может застать «МЮ» врасплох — в отличие от заранее ожидаемого давления с первых минут.

ГОТОВИТЬСЯ К ФЕХТОВАНИЮ

Вместе с тем нельзя забывать, что «Манчестер» в принципе команда оборонительная. Пропускает она совсем немного, но и забивает по чуть-чуть. Ее манера — жалящие змеиные выпады, а атака похожа на фехтовальный клинок: длинное острие, за которым прочная широкая гарда. Поэтому, вероятнее всего, «МЮ» до предела уплотнит середину поля, не позволяя противникам отдавать прицельные передачи вперед, постарается не пускать их в свою штрафную, создаст страховочные заслоны на флангах и при каждом удобном случае, малыми силами и великим мастерством будет покусывать защиту «Ростова».

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 23:05 -:- Манчестер Юнайтед Ростов

Здесь дончанам хорошо бы не заартачиться и не закипеть, создавая неразбериху у своих ворот, как это не раз случалось в первой встрече. Хладнокровные бдительные действия, четкий и правильный выбор позиции, надежные выносы и подборы мяча — все то, что ростовчане прекрасно умеют, — позволят им нивелировать разницу в классе, а по возможности и отвечать ударом на ударом.

ДОВЕСТИ ДО ДОБРА

Если же «Ростов» поведет в счете, ему ни в коем случае нельзя зарываться всем отрядом в окопы, а по мере сил и шансов надо контратаковать, держа впереди полтора нападающих — одного в центральном круге возле последнего защитника и другого между линиями, готового примчаться на подмогу. Это не только заставит «МЮ» наступать с оглядкой, оставляя сзади как минимум трех защитников, но и даст возможность ростовской обороне зряче выбивать мяч в поле и переводить дух, пока в деле форварды. Иначе атаки «Манчестера» будут накатываться безостановочно, а это еще ни один российский клуб — каким бы монолитным он ни был — не доводило до добра. В том числе на «Олд Траффорд».

Евгений ЗЫРЯНКИН.