Конец великой идеи. Что значит поражение Гвардиолы от «Монако»

На прошлой неделе у меня неожиданно появилась возможность пообщаться с испанским тренером категории УЕФА Pro. Разговор длился больше двух часов, и немалая его часть была посвящена принципам тактики испанского футбола. Он чертил на доске схемы, объяснял, в каком порядке должны следовать тренировки на владение мячом, показывал, какая схема даёт возможность сформировать на поле больше всего треугольников. На основе этого интервью на «Чемпионате» вскоре выйдет серия материалов с советами для тренеров. Но речь о другом.



Все упражнения, которые его методика (типичная для Испании) предлагает молодым футболистам, направлены на контроль мяча. В конце концов я спросил: «Хорошо, но бывают моменты, когда нужно защитить результат, или когда соперник давит. Ведь позиционно защищаться тоже нужно уметь, хотя бы защитникам. Разве нет?».



Оказывается, нет. Основная оборонительная роль защитников — как и всех остальных — сводится к тому, чтобы после потери мяча как можно быстрее его вернуть. Меня этот ответ не устроил, тогда он пошутил, что если команда хорошо защищается позиционно, то игроки не захотят отбирать мячи. «Водить защитника за руку и показывать, где он должен находиться, когда нападающий вбегает в штрафную, какую держать дистанцию — этого мы не делаем. Оставим это итальянцам». Ладно, это можно понять. Любая великая идея не терпит компромиссов. А если вас смущает слово «великая», просто вспомните все испанские триумфы за последние 10 лет. Кубок мира, два выигранных Евро, три выигранных «Барселоной» ЛЧ — вот список побед этой идеи (не включая победы «Реала»).

Одержимость идеей

Хосеп Гвардиола — один из её авторов и проводников, разумеется он тоже не терпит компромиссов. Поэтому «Манчестер Сити», как любая другая его команда, не умеет защищаться. Даже не просто «не умеет», это неточное определение. Это «Вест Хэм» не умеет защищаться, хотя очень старается. А «Манчестер Сити» не желает и принципиально отказывается защищаться, даже когда это критически необходимо. Бескомпромиссно не защищается.



Обычно это даёт результат. Ну, если тренер за восемь лет карьеры семь раз выводил свои клубы в полуфинал Лиги чемпионов, то поспорить не получится: результат есть. Много сказано о том, как за эти годы футбол адаптировался к идее тотального контроля мяча. Одни команды научились выводить хозяев мяча из зоны комфорта постоянным прессингом, другие достаточно хорошо защищаются позиционно, чтобы рекламировать автобусы своей марки. Сама тики-така достигла пика и исчезла, уже «Барселона» начала играть через форвардов, а не через полузащитников. «Реал» выиграл две Лиги чемпионов в довольно прагматичном стиле, а сейчас демонстрирует просто образцово циничный футбол (поэтому победы «Реала» в ЛЧ не идут в копилку испанского стиля, это просто другой стиль). Но Гвардиола верен себе до конца.



Посмотрите, к чему привела его верность. И насколько адаптировался мир к его идее. Это выглядит поразительно. «Монако» вышел отыгрывать два гола без Фалькао и без основного центрального защитника. Хотя даже с ними класс игроков Леонарду Жардима ниже, чем класс игроков Гвардиолы. И по воротам вот этого «Монако» гости не нанесли ни одного удара за весь первый тайм. Если пересказать основные события матча в хронологическом порядке и без названий команд, может показаться, что явный фаворит без проблем обыграл аутсайдера.

Как угадать команды по описанию игры?

Смотрите: они сделали результат за полчаса. Потом до конца тайма не позволили даже подойти к своим воротам. Да, минут за 25 до конца матча расслабились, дали андердогу вернуться в игру и пропустили гол. Но уже через пять минут снова забили и спокойно закончили с +2. Странно звучит, больше похоже на пару «Бавария» — «Майнц» или «Ювентус» — «Дженоа», чем «Монако» — «Ман Сити». Слишком беспомощны были гости в течение 65 первых минут игры и 10 последних.



Странно, ещё и потому, что «Монако», при всех достоинствах — это всё-таки «Монако», а не «Ювентус» или «Атлетико». То есть команда, которая даёт пространство для атаки. Команда с регулярным креном на атакующую треть поля. Чаще всего мячом владели крайние защитники, которые играли очень высоко. У «Сити» чаще всего мячом владела четвёрка защитников. Силва, де Брёйне, Стерлинг, Зане — каждый из них может отдать гениальную передачу, но каждый из них получал мяч реже, чем Санья или Стоунс.



Худшая проблема «Сити» не в том, что им просто не разрешили играть в свой футбол. А в том, что им не разрешил играть в свой футбол «Монако», лишённый главной звезды и ключевого защитника. Вот этот «Монако» 70 минут из 93 играл с позиции силы. Отобрать мяч у хозяев в первом тайме так и не получилось. Получилось после того, как те допустили ошибку, которая до боли знакома французскому футболу — и начали играть на удержание. Только после этого мы увидели «тот самый» «Сити». А когда «Монако» полез отыгрываться, забил и снова поймал свой темп, мы «Сити» уже не видели. И это очень похоже на первый матч между ними. «МС» был великолепен и просто порвал гостей после того, как они начали защищать счёт и прижались к воротам. При обоюдной борьбе за мяч у англичан мало что получалось.

Быть проще или быть собой

У Гвардиолы достаточно ресурсов — профессиональных, финансовых, личностных — чтобы ещё 10 раз выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и чтобы поставить на уши АПЛ. Но сейчас кажется, что для этого ему придётся пойти на компромисс. Больше нельзя выиграть, если не умеешь защищаться. Слишком многие уже нашли контраргументы. Срабатывают даже такие банальные, как диагонали в штрафную от Бенжамена Менди. Оставаясь заложником одной идеи, можно быть знаменем, символом, но Арсен Венгер не даст соврать: болельщики со временем от этого устают. Тем более, если тратить за лето по 200 млн евро на новых игроков.

«Монако» тоже получил урок в этих матчах: нельзя менять тактику, которая приносит успех (сколько уже команд учили этот урок, но так и не выучили!). Но урок «Сити» важнее: нельзя уметь только атаковать. Для побед необходимо делать всё. Вопрос в том, что игроки «Сити» наверняка готовы учиться. С тренером пока сложнее. Его фраза «Мы показали великолепный футбол во втором тайме, но забыли про него в первом» свидетельствует о том, что Гвардиола не видит проблем в своей системе. Может, она для него действительно важнее результатов? Но вряд ли руководство «Сити» с этим согласится.