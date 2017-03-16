Игорь Гамула: На хорошем поле забили бы «Манчестеру» два или три гола
Тренер молодежного состава «Ростова» — о сегодняшнем матче на «Олд Траффорд».
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Видимо, что-то случилось...
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— Где будете смотреть игру?
— В Ростове. Посмотрим, а 17-го полетим в Самару на матч молодежного первенства.
— Сергей Андреев перед первым матчем сказал: «Это уже не тот “МЮ”. Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза». По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?
— Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. «МЮ» — команда высочайшего уровня. «Манчестер» он и есть «Манчестер».
— Значит, шансов немного?
— Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста.
— Согласны, что на результат первого матча во многом повлияло качество поля на «Олимпе-2»? Как восприняли эмоциональную реакцию Моуринью?
— «Ростов» тоже любит играть на хороших полях. Дончане никогда не действуют по принципу «бей-беги».
— Даже так?
— Ну, а как? Всегда нужно поддерживать свою команду и верить в лучшее!
— Вот на «Олд Траффорд» «Ростов» и сыграет на идеальном газоне при 70 тысячах болельщиках…
— С одной стороны, это, конечно, серьезное преимущество хозяев. Но ведь игроки «Ростова», впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле — это плюс для всех. Разве нет?
— Если уж в Ростове на тяжелом поле Ибрагимович отдал голевой пас, то как тогда он сыграет на «Олд Траффорд»?
— Ибрагимович — большая проблема. Как он играет корпусом — загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.
— В Манчестере не сыграют Калачев, Гацкан, Гранат. До сих пор не восстановился Джанаев…
— Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле. От карточек и травм никто не застрахован.
— Моуринью разочаровал, вступив в перепалку с Калачевым в первом матче?
— Я не увидел с его стороны никакой провокации. Сначала Калачев получил желтую, а потому уже поругался с Моуринью. Жозе
— Эпатаж Моуринью не вызывают у вас негатива?
— Нет, какой может быть негатив? Человек уверен в себе, очень сильный тренер. Здорово, что есть такие специалисты в мировом футболе.
— Вам импонирует манера общения Моуринью с журналистами?
— Признаюсь, я далеко не все понимаю, что он там говорит. Но это не отменяет того, что он классный тренер.
— Но не станет ли потеря именно Калачева роковой для «Ростова»?
— В «Ростове» любая потеря ощутима. Роковая? Это одному Богу известно. Будем надеяться, что ребята справятся без Тимофея. Так получилось….
— Но кто тогда выдаст такой
— Есть Нобоа, Ерохин. Все ребята выглядят достойно.
— Есть предчувствие, что сегодня «Ростов» повторит подвиг «Рубина» Курбана Бердыева, который в 2009 году обыграл на «Камп Ноу» «Барселону» — 2:1?
— Хочется в это верить. Надеюсь и жду от нашей команды только хорошего результата. Курбан Бекиевич
— Рискнете дать прогноз?
— Нет уж, увольте.
— А вас устроит, если «Ростов» сыграет нулевую ничью, но не пройдет дальше?
— Меня устроит 2:2 или 3:3.
|9.03.2017 21:00
|Зрители 14223
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
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