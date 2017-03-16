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16 марта 2017, 9:55 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Игорь Гамула: На хорошем поле забили бы «Манчестеру» два или три гола

Тренер молодежного состава «Ростова» — о сегодняшнем матче на «Олд Траффорд».

Тренер <span class=error>молодежки</span> Ростова — о матче на <span class=error>Олд</span> Траффорд. Увеличить
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— Где будете смотреть игру?

— В Ростове. Посмотрим, а 17-го полетим в Самару на матч молодежного первенства.

— Сергей Андреев перед первым матчем сказал: «Это уже не тот “МЮ”. Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза». По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?

— Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. «МЮ» — команда высочайшего уровня. «Манчестер» он и есть «Манчестер».

— Значит, шансов немного?

— Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее.

— Согласны, что на результат первого матча во многом повлияло качество поля на «Олимпе-2»? Как восприняли эмоциональную реакцию Моуринью?

— «Ростов» тоже любит играть на хороших полях. Дончане никогда не действуют по принципу «бей-беги». Поэтому-то поле также стало проблемой и для нас. Мы тоже можем пожаловаться на газон! Кто знает, сыграй мы на хорошем поле, забили бы «Манчестеру» два или три гола.

— Даже так?

— Ну, а как? Всегда нужно поддерживать свою команду и верить в лучшее!

— Вот на «Олд Траффорд» «Ростов» и сыграет на идеальном газоне при 70 тысячах болельщиках…

— С одной стороны, это, конечно, серьезное преимущество хозяев. Но ведь игроки «Ростова», впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле — это плюс для всех. Разве нет?

— Если уж в Ростове на тяжелом поле Ибрагимович отдал голевой пас, то как тогда он сыграет на «Олд Траффорд»?

— Ибрагимович — большая проблема. Как он играет корпусом — загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.

— В Манчестере не сыграют Калачев, Гацкан, Гранат. До сих пор не восстановился Джанаев…

— Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле. От карточек и травм никто не застрахован.

— Моуринью разочаровал, вступив в перепалку с Калачевым в первом матче?

— Я не увидел с его стороны никакой провокации. Сначала Калачев получил желтую, а потому уже поругался с Моуринью. Жозе что-то ему сказал — и пошло-поехало. Они же потом обнимались, так что конфликт исчерпан.

— Эпатаж Моуринью не вызывают у вас негатива?

— Нет, какой может быть негатив? Человек уверен в себе, очень сильный тренер. Здорово, что есть такие специалисты в мировом футболе.

— Вам импонирует манера общения Моуринью с журналистами?

— Признаюсь, я далеко не все понимаю, что он там говорит. Но это не отменяет того, что он классный тренер.

— Но не станет ли потеря именно Калачева роковой для «Ростова»?

— В «Ростове» любая потеря ощутима. Роковая? Это одному Богу известно. Будем надеяться, что ребята справятся без Тимофея. Так получилось….

— Но кто тогда выдаст такой пас-конфетку на Бухарова?

— Есть Нобоа, Ерохин. Все ребята выглядят достойно.

— Есть предчувствие, что сегодня «Ростов» повторит подвиг «Рубина» Курбана Бердыева, который в 2009 году обыграл на «Камп Ноу» «Барселону» — 2:1?

— Хочется в это верить. Надеюсь и жду от нашей команды только хорошего результата. Курбан Бекиевич что-то придумает и на выезде.

— Рискнете дать прогноз?

— Нет уж, увольте.

— А вас устроит, если «Ростов» сыграет нулевую ничью, но не пройдет дальше?

— Меня устроит 2:2 или 3:3.

9.03.2017 21:00 Зрители 14223 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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