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16 марта 2017, 8:57 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение

«Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира. «Советский спорт» изучил мнение британских СМИ.

Советский спорт изучил мнение британских СМИ. Увеличить
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© AFP 2017

BBC

Автор: Саймаон Хэйфс.

Получив преимущество в два мяча у себя дома, тренер «Сити» Пеп Гвардиола обещал, что его команда будет атаковать, чтобы завершить работу.

Он решил начать матч с одним полузащитником в центре поля — Фернандиньо, что оказалось недостаточно против агрессивной и молодой французской команды.

Пять группы атаки были развернуты перед бразильским полузащитником, в то время как Яя Туре осталась на скамейке. Это оказалось дорогостоящей ошибкой, поскольку «Сити» были захвачены более решительным соперником.

Гвардиола заявил, что его сезон в «Сити» будет неудачным, если он не сможет выиграть трофей. Осталась последняя реальная надежда — это Кубок Англии. Сам тренер английской команды невольно стал соавтором исторического результата. Его команда стала первой в Лиге чемпионов, которая закончила борьбу, забив пять мячей в первой встрече.

Кстати, Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть этот раунд. Теперь только чемпион Англии «Лестер» продолжает выступать в Лиге чемпионов.

Sky Sports

Автор: Патрик Сюрлайс.

Главный тренер «Сити» обещал в своем 100-м матче в Лиге чемпионов выставить атакующий состав, и наблюдал, как его команда была полностью разбита в первом тайме.

«Монако» проигнорировало отсутствие Радамеля Фалькао, который дважды отличился в Англии, но был недоступен из-за травмы бедра. Инициативу на себя взял Килиан Мбаппе.

Он забил 11-й гол в последних 11 матчах на всех соревнованиях. Еще одно напоминание о его значительном потенциале. А за первые 45 минут англичане не нанесли ни одного удара по воротам Даниэля Субашича.

The Guardian

Автор: Доменик Фифилд.

После матча Пеп Гвардиола шел по газону, склонив голову и скрывая лицо, будто надвигался гром. Он два прикасался к своим игрокам, которые отличились лишь один раз. Надежда вспыхнула только мимолетно и, по правде говоря, его команда заслужила такое поражение. «Монако» — одна из самых результативных молодых команд в Европе, но в «Сити» ожидали совсем другой результат.

По мнению Гвардиолы, его команда «забыла» о своих возможностях с самого начала встречи, пока не вспомнила о них снова в середине. При этом тренер не признал наличие глубоких оборонительных недостатков, которые сорвали эту европейскую кампанию.

15.03.2017 22:45 Зрители 15700 Плей-офф: 1/8 финала Stade Louis II
Монако 3:1 Манчестер Сити
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Хосеп Гвардьола
Голы
8′ Кильян Мбаппе (Бернарду Силва) 29
29′ Фабинью (Бенж. Менди) 2
77′ Темуе Бакайоко (Т. Лемар) 14
19 Лерой Сане 71′
Составы
Даниэль Субашич 1
Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Жемерсон 5
Фабинью 2
90+2′ Тома Лемар 27
59′ Темуе Бакайоко 14
Бернарду Силва 10
70′ Андреа Раджи 24
Альмами Туре 38
89′ 90′ Валер Жермен (к) 18
Набиль Дирар 7
81′ Кильян Мбаппе 29
Жоау Моутинью 8
13 Вилли Кабальеро
3 Бакари Санья 11′
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
19 Лерой Сане
21 Давид Сильва (к)
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
10 Серхио Агуэро
17 Кевин Де Брейне 58′
7 Рахим Стерлинг 74′
22 Гаэль Клиши 84′
72 Келечи Ихеаначо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
3 Угловые 6
12 Фолы 13
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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