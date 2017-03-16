Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение
«Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира. «Советский спорт» изучил мнение британских СМИ.
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BBC
Автор: Саймаон Хэйфс.
Получив преимущество в два мяча у себя дома, тренер «Сити» Пеп Гвардиола обещал, что его команда будет атаковать, чтобы завершить работу.
Он решил начать матч с одним полузащитником в центре поля — Фернандиньо, что оказалось недостаточно против агрессивной и молодой французской команды.
Пять группы атаки были развернуты перед бразильским полузащитником, в то время как Яя Туре осталась на скамейке. Это оказалось дорогостоящей ошибкой, поскольку «Сити» были захвачены более решительным соперником.
Гвардиола заявил, что его сезон в «Сити» будет неудачным, если он не сможет выиграть трофей. Осталась последняя реальная надежда — это Кубок Англии. Сам тренер английской команды невольно стал соавтором исторического результата. Его команда стала первой в Лиге чемпионов, которая закончила борьбу, забив пять мячей в первой встрече.
Кстати, Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть этот раунд. Теперь только чемпион Англии «Лестер» продолжает выступать в Лиге чемпионов.
Sky Sports
Автор: Патрик Сюрлайс.
Главный тренер «Сити» обещал в своем 100-м матче в Лиге чемпионов выставить атакующий состав, и наблюдал, как его команда была полностью разбита в первом тайме.
«Монако» проигнорировало отсутствие Радамеля Фалькао, который дважды отличился в Англии, но был недоступен
Он забил 11-й гол в последних 11 матчах на всех соревнованиях. Еще одно напоминание о его значительном потенциале. А за первые 45 минут англичане не нанесли ни одного удара по воротам Даниэля Субашича.
The Guardian
Автор: Доменик Фифилд.
После матча Пеп Гвардиола шел по газону, склонив голову и скрывая лицо, будто надвигался гром. Он два прикасался к своим игрокам, которые отличились лишь один раз. Надежда вспыхнула только мимолетно и, по правде говоря, его команда заслужила такое поражение. «Монако» — одна из самых результативных молодых команд в Европе, но в «Сити» ожидали совсем другой результат.
По мнению Гвардиолы, его команда «забыла» о своих возможностях с самого начала встречи, пока не вспомнила о них снова в середине. При этом тренер не признал наличие глубоких оборонительных недостатков, которые сорвали эту европейскую кампанию.
|15.03.2017 22:45
|Зрители 15700
|Плей-офф: 1/8 финала
|Stade Louis II
|Монако
|3:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 2:0
|Леонарду Жардим
|Хосеп Гвардьола
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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