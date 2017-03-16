Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение

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BBC

Автор: Саймаон Хэйфс.

Получив преимущество в два мяча у себя дома, тренер «Сити» Пеп Гвардиола обещал, что его команда будет атаковать, чтобы завершить работу.

Он решил начать матч с одним полузащитником в центре поля — Фернандиньо, что оказалось недостаточно против агрессивной и молодой французской команды.

Пять группы атаки были развернуты перед бразильским полузащитником, в то время как Яя Туре осталась на скамейке. Это оказалось дорогостоящей ошибкой, поскольку «Сити» были захвачены более решительным соперником.

Гвардиола заявил, что его сезон в «Сити» будет неудачным, если он не сможет выиграть трофей. Осталась последняя реальная надежда — это Кубок Англии. Сам тренер английской команды невольно стал соавтором исторического результата. Его команда стала первой в Лиге чемпионов, которая закончила борьбу, забив пять мячей в первой встрече.

Кстати, Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть этот раунд. Теперь только чемпион Англии «Лестер» продолжает выступать в Лиге чемпионов.

Sky Sports

Автор: Патрик Сюрлайс.

Главный тренер «Сити» обещал в своем 100-м матче в Лиге чемпионов выставить атакующий состав, и наблюдал, как его команда была полностью разбита в первом тайме.



«Монако» проигнорировало отсутствие Радамеля Фалькао, который дважды отличился в Англии, но был недоступен из-за травмы бедра. Инициативу на себя взял Килиан Мбаппе.

Он забил 11-й гол в последних 11 матчах на всех соревнованиях. Еще одно напоминание о его значительном потенциале. А за первые 45 минут англичане не нанесли ни одного удара по воротам Даниэля Субашича.

The Guardian

Автор: Доменик Фифилд.

После матча Пеп Гвардиола шел по газону, склонив голову и скрывая лицо, будто надвигался гром. Он два прикасался к своим игрокам, которые отличились лишь один раз. Надежда вспыхнула только мимолетно и, по правде говоря, его команда заслужила такое поражение. «Монако» — одна из самых результативных молодых команд в Европе, но в «Сити» ожидали совсем другой результат.

По мнению Гвардиолы, его команда «забыла» о своих возможностях с самого начала встречи, пока не вспомнила о них снова в середине. При этом тренер не признал наличие глубоких оборонительных недостатков, которые сорвали эту европейскую кампанию.