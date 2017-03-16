Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

АНШЛАГУ — БЫТЬ

На матче с «Сельтой» в Краснодаре ожидается аншлаг. Все билеты на игру болельщики смели еще неделю назад, до первой игры в Испании.

Получается, что все три домашних матча в новом году «быки» проведут при заполненных трибунах. Так было во встречах со «Спартаком» и «Фенербахче». Исключение — встреча с «Уралом» в Кубке России, когда матч проходил в Краснодаре, но формально хозяевами поля были уральцы.

На матч со «Спартаком» спекулянты продавали билеты на сектора за воротами по пять тысяч. Болельщики мялись, но доставали из карманов нужные купюры. В клубе решили так дело не оставлять, выпустив предупреждение: все билеты, предназначенные для перепродажи, будут аннулированы. Искать таковые начали просто: по фото в сети, где указано место рассадки на трибунах. Пока неизвестно, если ли пойманные, но перекупщики испугались, зарисовав места. Интересно, на какой шаг теперь пойдут в «Краснодаре»?

Правда, ажиотаж в городе спал. Спекулянты сбывали билеты с наценкой всего от 200 до 600 рублей. Вероятно, низок спрос. Помог болельщикам и клуб, выпустив новую партию билетов (по 400 рублей), и испанцы, не выбравшие полностью свою квоту.

ПРОЩАЙ, МАРАТ

Перед игрой с «Сельтой» «быки» лишились Измайлова. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному желанию. В течение полугода хавбека беспокоила хроническая травма колена, из-за чего он не мог играть.

Сегодня не поможет «Краснодару» и Смолов. Вместе с Окриашвили он не принял участие в предыгровой тренировке. Зато наравне со всеми занимался Крицюк, чье участие в матче было под вопросом. Не исключено, что выйдет в основе и Мамаев. Хавбек, ставший одним из главных героев победного матча с «Локомотивом», был самым активным на тренировке.