Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»
«Советский спорт» рассказывает о том, как «Краснодар» готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».
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АНШЛАГУ — БЫТЬ
На матче с «Сельтой» в Краснодаре ожидается аншлаг. Все билеты на игру болельщики смели еще неделю назад, до первой игры в Испании.
Получается, что все три домашних матча в новом году «быки» проведут при заполненных трибунах. Так было во встречах со «Спартаком» и «Фенербахче». Исключение — встреча с «Уралом» в Кубке России, когда матч проходил в Краснодаре, но формально хозяевами поля были уральцы.
На матч со «Спартаком» спекулянты продавали билеты на сектора за воротами по пять тысяч. Болельщики мялись, но доставали из карманов нужные купюры. В клубе решили так дело не оставлять, выпустив предупреждение: все билеты, предназначенные для перепродажи, будут аннулированы. Искать таковые начали просто: по фото в сети, где указано место рассадки на трибунах. Пока неизвестно, если ли пойманные, но перекупщики испугались, зарисовав места. Интересно, на какой шаг теперь пойдут в «Краснодаре»?
Правда, ажиотаж в городе спал. Спекулянты сбывали билеты с наценкой всего от 200 до 600 рублей. Вероятно, низок спрос. Помог болельщикам и клуб, выпустив новую партию билетов (по 400 рублей), и испанцы, не выбравшие полностью свою квоту.
ПРОЩАЙ, МАРАТ
Перед игрой с «Сельтой» «быки» лишились Измайлова. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному желанию. В течение полугода хавбека беспокоила хроническая травма колена,
Сегодня не поможет «Краснодару» и Смолов. Вместе с Окриашвили он не принял участие в предыгровой тренировке. Зато наравне со всеми занимался Крицюк, чье участие в матче было под вопросом. Не исключено, что выйдет в основе и Мамаев. Хавбек, ставший одним из главных героев победного матча с «Локомотивом», был самым активным на тренировке.
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