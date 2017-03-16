Гуськов: Шансы «Ростова» и МЮ перед ответной игрой равны
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Ростов» и английский «Манчестер Юнайтед» имеют равные шансы на победу перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор футбольного клуба Игорь Гуськов.
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Первый матч команд, прошедший 9 марта в
«Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50», — поделился ожиданиями Гуськов.
Результат первого матча собеседник ТАСС оценил как удовлетворительный. «С учетом того, что противостояние состоит из двух игр, в первой команде было важно не пропустить, но сделать это не удалось, пусть “Манчестер” и забил один, но тем не менее. Так что с учетом статуса и уровня английской команды результат можно оценивать как удовлетворительный, но это только легко сказать, когда играешь с такой командой», — сказал он.
Встреча начнется в 23:05 мск.
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