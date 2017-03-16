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16 марта 2017, 9:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Гуськов: Шансы «Ростова» и МЮ перед ответной игрой равны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Ростов» и английский «Манчестер Юнайтед» имеют равные шансы на победу перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор футбольного клуба Игорь Гуськов.

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© РИА "Новости"

Первый матч команд, прошедший 9 марта в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится в четверг на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В составе «Ростова» не смогут выйти на поле дисквалифицированные полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

«Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50», — поделился ожиданиями Гуськов.

Результат первого матча собеседник ТАСС оценил как удовлетворительный. «С учетом того, что противостояние состоит из двух игр, в первой команде было важно не пропустить, но сделать это не удалось, пусть “Манчестер” и забил один, но тем не менее. Так что с учетом статуса и уровня английской команды результат можно оценивать как удовлетворительный, но это только легко сказать, когда играешь с такой командой», — сказал он.

Встреча начнется в 23:05 мск.

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