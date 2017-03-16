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16 марта 2017, 8:26 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Вратарь «Атлетико» совершил двойной сэйв в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак дважды отбил мяч в течение одной атаки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Видеозапись момента появилась в Twitter-аккаунте Transfer Related.

На 68-й минуте встречи, прошедшей в Мадриде, Облак сначала отразил удар нападающего Юлиана Брандта, а затем не дал забить форварду Кевину Фолланду. Последний нанес еще один удар по воротам «Атлетико», однако его принял на себя защитник. Встреча завершилась со счетом 0:0, что позволило испанскому клубу пройти в ¼ финала турнира. В первом матче они оказались сильнее «Байера» — 4:2.

Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились «Монако» испанские «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», английский «Лестер Сити» и итальянский «Ювентус».

15.03.2017 22:45 Зрители 49133 Плей-офф: 1/8 финала Vicente Calderon
Атлетико 0:0 Байер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Коркут Тайфун
Составы
Ян Облак 13
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Диего Годин (к) 2
66′ Хосе Хименес 24
Ньигес Сауль 17
Антуан Гризманн 7
Коке 6
Томас Партей 22
71′ Янник Феррейра-Карраско 10
Стефан Савич 15
65′ Анхель Корреа 16
89′ Николас Гайтан 23
1 Бернд Лено (к)
13 Роберто Хильберт
18 Насименту Боргес Венделл
6 Александр Драгович
16 Тин Едвай 64′
38 Карим Беллараби
15 Юлиан Баумгартлингер 71′
44 Кевин Кампль
19 Юлиан Брандт 78′
9 Леон Бэйли
31 Кевин Фолланд 88′
20 Чарльз Арангис
7 Хавьер Эрнандес 81′
14 Адмир Мехмеди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 7
7 Угловые 4
6 Фолы 9
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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