Вратарь «Атлетико» совершил двойной сэйв в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

На 68-й минуте встречи, прошедшей в Мадриде, Облак сначала отразил удар нападающего Юлиана Брандта, а затем не дал забить форварду Кевину Фолланду. Последний нанес еще один удар по воротам «Атлетико», однако его принял на себя защитник. Встреча завершилась со счетом 0:0, что позволило испанскому клубу пройти в ¼ финала турнира. В первом матче они оказались сильнее «Байера» — 4:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Unbelievable from Atletico Goalkeeper Jan Oblak ?? <a href="https://t.co/ZynvjOcTWu">pic.twitter.com/ZynvjOcTWu</a></p>— Transfer Related (@TransferRelated) <a href="https://twitter.com/TransferRelated/status/842123963744542730">March 15, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились «Монако» испанские «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», английский «Лестер Сити» и итальянский «Ювентус».