Вратарь «Атлетико» совершил двойной сэйв в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак дважды отбил мяч в течение одной атаки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Видеозапись момента появилась в
Twitter-аккаунте Transfer Related.
На 68-й минуте встречи, прошедшей в Мадриде, Облак сначала отразил удар нападающего Юлиана Брандта, а затем не дал забить форварду Кевину Фолланду. Последний нанес еще один удар по воротам «Атлетико», однако его принял на себя защитник. Встреча завершилась со счетом 0:0, что позволило испанскому клубу пройти в ¼ финала турнира. В первом матче они оказались сильнее «Байера» — 4:2.
Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились «Монако» испанские «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», английский «Лестер Сити» и итальянский «Ювентус».
|15.03.2017 22:45
|Зрители 49133
|Плей-офф: 1/8 финала
|Vicente Calderon
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Коркут Тайфун
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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