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16 марта 2017, 8:30 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Три испанских клуба в 5-й раз подряд пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» присоединился к «Барселоне» и «Реалу», став третьим испанским клубом, который сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Мадридский <span class=error>Атлетико</span> присоединился к Барселоне и Реалу став третьим испанским клубом который сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17. Увеличить
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В 1/8 финала «матрасники» одолели «Байер». Первый матч в Леверкузене завершился со счётом 4:2 в пользу «Атлетико», а в ответной встрече была зафиксирована ничья (0:0).

Таким образом, Испания пятый сезон подряд будет представлена в четвертьфинале Лиги чемпионов тремя командами. При этом в трёх предыдущих розыгрышах турнира победу праздновали именно испанцы. Дважды это делал «Реал» (сезоны 2013/14 и 2015/16), один раз — «Барселона» (2014/15).

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