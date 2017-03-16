Три испанских клуба в 5-й раз подряд пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» присоединился к «Барселоне» и «Реалу», став третьим испанским клубом, который сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17.
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В 1/8 финала «матрасники» одолели «Байер». Первый матч в Леверкузене завершился со счётом 4:2 в пользу «Атлетико», а в ответной встрече была зафиксирована ничья (0:0).
Таким образом, Испания пятый сезон подряд будет представлена в четвертьфинале Лиги чемпионов тремя командами. При этом в трёх предыдущих розыгрышах турнира победу праздновали именно испанцы. Дважды это делал «Реал» (сезоны 2013/14 и 2015/16), один раз — «Барселона» (2014/15).
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