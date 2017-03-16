Симеоне: «Атлетико» заслужил выход в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

«Атлетико» в Мадриде сыграл вничью с немецким «Байером» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Первая игра в Германии завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:2.

«Я восхищен и хочу поздравить всех своих игроков. Многие вещи поменялись за четыре года, но игроки по- прежнему отдают все силы на поле. Выход в четвертьфинал — очень важный и заслуженный шаг для клуба. Я очень счастлив, ведь всегда невероятно трудно попасть в восьмерку сильнейших клубов», — сказал Симеоне.

Симеоне также отметил игру молодых футболистов «Атлетико» в таком важном матче. «Сегодня у нас на поле было много молодых игроков, но они показали себя настоящими мужчинами, — добавил Симеоне. — Еще четыре года назад Лукас Эрнандес, Томас Партей и Сауль Нигьес выступали за молодежку в третьем дивизионе, а уже сегодня выходят на поле вместе в таком важном матче. Это особенно приятно для тренерского штаба».

Аргентинский тренер, возглавивший «Атлетико» в декабре 2011 года, в первом сезоне вывел свою команду в финал Лиги Европы. В трех последних сезонах (включая нынешний) испанская команда неизменно выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды сыграв в финалах турнира (2013/14, 2015/16).