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16 марта 2017, 8:40 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Симеоне: «Атлетико» заслужил выход в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2016/17. Такое мнение после ответной игры 1/8 финала выразил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, слова которого приводит пресс-служба турнира.

«Атлетико» в Мадриде сыграл вничью с немецким «Байером» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира. Первая игра в Германии завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:2.

«Я восхищен и хочу поздравить всех своих игроков. Многие вещи поменялись за четыре года, но игроки по- прежнему отдают все силы на поле. Выход в четвертьфинал — очень важный и заслуженный шаг для клуба. Я очень счастлив, ведь всегда невероятно трудно попасть в восьмерку сильнейших клубов», — сказал Симеоне.

Симеоне также отметил игру молодых футболистов «Атлетико» в таком важном матче. «Сегодня у нас на поле было много молодых игроков, но они показали себя настоящими мужчинами, — добавил Симеоне. — Еще четыре года назад Лукас Эрнандес, Томас Партей и Сауль Нигьес выступали за молодежку в третьем дивизионе, а уже сегодня выходят на поле вместе в таком важном матче. Это особенно приятно для тренерского штаба».

Аргентинский тренер, возглавивший «Атлетико» в декабре 2011 года, в первом сезоне вывел свою команду в финал Лиги Европы. В трех последних сезонах (включая нынешний) испанская команда неизменно выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды сыграв в финалах турнира (2013/14, 2015/16).

15.03.2017 22:45 Зрители 49133 Плей-офф: 1/8 финала Vicente Calderon
Атлетико 0:0 Байер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Коркут Тайфун
Составы
Ян Облак 13
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Диего Годин (к) 2
66′ Хосе Хименес 24
Ньигес Сауль 17
Антуан Гризманн 7
Коке 6
Томас Партей 22
71′ Янник Феррейра-Карраско 10
Стефан Савич 15
65′ Анхель Корреа 16
89′ Николас Гайтан 23
1 Бернд Лено (к)
13 Роберто Хильберт
18 Насименту Боргес Венделл
6 Александр Драгович
16 Тин Едвай 64′
38 Карим Беллараби
15 Юлиан Баумгартлингер 71′
44 Кевин Кампль
19 Юлиан Брандт 78′
9 Леон Бэйли
31 Кевин Фолланд 88′
20 Чарльз Арангис
7 Хавьер Эрнандес 81′
14 Адмир Мехмеди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 7
7 Угловые 4
6 Фолы 9
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
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