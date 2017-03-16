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16 марта 2017, 8:42 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Гвардиола впервые в карьере не вышел в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер английского Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> впервые в своей тренерской карьере не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Увеличить
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Испанец дважды приводил к победе в Лиге чемпионов «Барселону», а также всегда добирался до полуфинала. Помимо каталонцев Гвардиола тренировал мюнхенскую «Баварию».

Ранее в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» (3:1).

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