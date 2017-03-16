Мбаппе и Облак признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

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24-летний вратарь отразил семь ударов по своим воротам и совершил невероятный сэйв, трижды отбив мяч, летевший в ворота после добивания.

«Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», — поделился впечатлениями после матча Облак.

А Килиан в параллельном матче провел на поле 81 минуту и открыл счет на восьмой минуте встречи.