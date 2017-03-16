Облак признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Байер»
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:0), сообщает официальный сайт УЕФА.
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Словенский голкипер в ходе матча несколько раз серьёзно выручал свою команду. Благодаря этому «матрасники» сохранили свои ворота в неприкосновенности и прошли в четвертьфинал турнира. Напомним, первая игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Атлетико».
Отметим, что «матрасники» пробиваются в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд.
|15.03.2017 22:45
|Зрители 49133
|Плей-офф: 1/8 финала
|Vicente Calderon
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Коркут Тайфун
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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