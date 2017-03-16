К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Словенский голкипер в ходе матча несколько раз серьёзно выручал свою команду. Благодаря этому «матрасники» сохранили свои ворота в неприкосновенности и прошли в четвертьфинал турнира. Напомним, первая игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Атлетико».



Отметим, что «матрасники» пробиваются в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд.