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16 марта 2017, 2:25 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Облак признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Байер»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн (слева) в матче против леверкузенского Байера. Увеличить
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Словенский голкипер в ходе матча несколько раз серьёзно выручал свою команду. Благодаря этому «матрасники» сохранили свои ворота в неприкосновенности и прошли в четвертьфинал турнира. Напомним, первая игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Атлетико».

Отметим, что «матрасники» пробиваются в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд.

15.03.2017 22:45 Зрители 49133 Плей-офф: 1/8 финала Vicente Calderon
Атлетико 0:0 Байер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Коркут Тайфун
Составы
Ян Облак 13
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Диего Годин (к) 2
66′ Хосе Хименес 24
Ньигес Сауль 17
Антуан Гризманн 7
Коке 6
Томас Партей 22
71′ Янник Феррейра-Карраско 10
Стефан Савич 15
65′ Анхель Корреа 16
89′ Николас Гайтан 23
1 Бернд Лено (к)
13 Роберто Хильберт
18 Насименту Боргес Венделл
6 Александр Драгович
16 Тин Едвай 64′
38 Карим Беллараби
15 Юлиан Баумгартлингер 71′
44 Кевин Кампль
19 Юлиан Брандт 78′
9 Леон Бэйли
31 Кевин Фолланд 88′
20 Чарльз Арангис
7 Хавьер Эрнандес 81′
14 Адмир Мехмеди
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 7
7 Угловые 4
6 Фолы 9
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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