Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити»

Это случилось, когда «Монако» уже повёл в счёте. Выключенный всю первую 15-минутку Кевин Де Брёйне, обычно порхающий по всей поляне в поисках мяча, наконец-то подхватил мяч справа, подготовился разгонять атаку… и был легко убран Бернаром Менди. Никаких зубодробительных подкатов, которые стали анахронизмом у тренеров, пропагандирующих футбол будущего — Менди жёстко поставил корпус, убрал Де Брёйне с дороги и начал новую фланговую атаку «Монако». Весь оставшийся тайм КДБ мог смотреть кино с попкорном в руках — мяч он практически не получал — а во втором тайме на нервах схватил необязательную карточку.



Ситуация с Менди и Де Брёйне лучше всего характеризует течение первого часа матча в игорном княжестве. Все попытки «Манчестер Сити» вылезти из-под зубодробительного прессинга заканчивались бесславно — «Монако» перекрывал всё, не давал мячу доходить до своей штрафной «горячим», и на первый удар по воротам Субашича «Сити» понадобилось больше тайма. Не помогало ничто — традиционные смещения Сане и Стерлинга в центр, попытки Агуэро получать мяч в глубине поля — «Монако» выключил весь манчестерский мозг. Он сбоил и при выходе из-под прессинга хозяев: свой первый момент монегаски создали, вдвоём устроив «тёмную» Фернандиньо, затем бразильца, которого хотел клонировать Гвардиола, вынуждали ошибиться ещё дважды.



Про такой «Сити», создавший первый острый подход на 57-й минуте, а впервые пробивший по воротам «Монако» на 62-й, даже не хочется писать — если отбросить эмоции, то команда Хосепа Гвардиолы и в первом матче выиграла 5:3 отчасти случайно, забив больше, чем создала. Про «Монако» после такого противостояния говорить уместнее. Два года назад Леонарду Жардим восхищал Лигу чемпионов грамотной игрой на «зеро», сейчас его «Монако» играл в качестве команды, забившей больше всех в Европе. Футбол этого «Монако» в первый час игры напоминал футбол будущего: прессинг-кулак из Бакайоко, Фабиньо и смещавшихся в центр Лемара и Силвы съедал весь центр, был хорош на перехватах, в пару передач доставлял мяч либо на фланг, либо к штрафной площадке, и практически каждый пас — с продвижением вперёд.



Перед ответной игрой «Монако» потерял лучшего защитника и лучшего нападающего, а толку? Камила Глика заменил Жемерсон, которого напрягали нечасто. Фалькао, добавляющий «Монако» резкости в завершении атаки и очень эффективный при фланговом футболе, привитом Жардимом, был достойно заменён Валером Жерменом. Он не забил, зато в черновой работе был чудесен — он помогал четверым полузащитникам в прессинге, открывался за спинами двух центральных защитников, Коларова и Стоунза (кстати, вопрос к Гвардиоле — почему именно они, а не Отаменди, задающий темп атакам «Сити» из глубины?), персонально играл по Фернандиньо при начале атак «Сити». Бразилец так замучился под прессингом, что в середине тайма, когда нужно было разыграть обычный свободный, не придумал ничего лучше, чем отдать назад Кабальеро — «Монако» перекрыл всё.



Стиль игры нынешнего «Монако» в атаке прост, но очень эффективен — команда конструирует атаки на флангах, находит возможность для передач и создаёт движение в центре штрафной. В оптимальном составе прострелы Силвы и Менди замыкал бы Фалькао, сегодня замкнули Мбаппе и Фабиньо, но здесь неважно, кто именно наносит решающий удар. В конце концов, если забыть про правило офсайда, в ситуации с голом Мбаппе касание во вратарской могли сделать сразу четыре игрока «Монако».



В отличие от «Монако» 13-летней давности, у нынешней команды нет бывших автослесарей, как Дадо Пршо, с карьерой, выстраданной потом и слезами, зато есть толпа голодной молодёжи. Главный матч сезона Леонарду Жардим начал с тремя игроками, перешагнувшими 25-летний порог — Субашичем, Жерменом и Раджи; остальные — молодые парни, которые потом набьют казну «Монако» деньгами. Килиан Мбаппе начинает год в статусе открытия 2017-го, забивает «Сити» и в Манчестере, и дома, а княжеский клуб спокойно готов его продать: только выложите 60 млн евро, и Мбаппе ваш. Почему в сильнейших командах мира до сих пор не играют Фабиньо и Бернарду Силва, понять невозможно — оба умеют заиграть в любой команде мира. По часам растёт левый защитник Менди, чьи подачи ещё год назад напоминали навесы Дмитрия Комбарова в худших сезонах. «Монако» на них обязательно наварится.



«Монако» забил больше 100 мячей за нынешний сезон, в чемпионате Франции вышел на гроссмейстерский показатель в почти 3 гола за игру, а многие футболисты демонстрируют лучший футбол в карьере, но главный феномен этого «Монако» — второстепенная роль игроков в успехе. Дмитрий Рыболовлев спокойно расстанется со своей звездой, а вырученные 50 млн евро потратит на нового молодого-перспективного. Леонарду Жардим спокойно переварит продажу и поднимет в основу «Монако» парня из клубной академии — я, конечно, не уверен, что Жардим будет этим заниматься ещё долго, его тоже скоро заберут с Лазурного берега. Уйдут Фабиньо, Бернарду Силва, Мбаппе — появятся новые звёздочки. По уходу Антони Марсьяля, например, никто в «Монако» не плакал ни два года назад, ни сейчас. Кстати, его, как и Мбаппе, тоже называли новым Анри.

«Монако» — это футбол будущего: лидеры команды не заражены эгоизмом, каждый игрок, даже самый яркий и статусный, взаимозаменяем, при этом все футболисты демонстрируют свои лучшие качества, а не зажимаются и не работают на одном алгоритме «пас назад — пас поперёк». Такой футбол создать сложно, даже Хосепу Гвардиоле в «Сити» это не удалось — его команда оказалась жутко зависимой от Кевина Де Брёйне, пробывшего не в своей тарелке весь матч. Этому «Монако» действительно без разницы, кто будет в основе, кто играет напротив. Именно такими должны быть скромные команды, заходящих на серьёзные высоты.



И последнее. Нынешний «Монако» не больно-то похож на команду 2004-го, но одно у нынешней плеяды монегасков точно есть — характер. После пропущенного мяча от «Сити», на который гости работали всего 15 минут, «Монако» не скис, а полез вперёд, заработал штрафной, забил с него победный гол — да, Тьемуа Бакайоко тоже скоро будет играть в сборной Франции и каком-нибудь топ-клубе — и спокойно отодвинул игру от своих ворот.



Кажется, перед нами теневой фаворит нынешней Лиги чемпионов.