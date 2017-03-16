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16 марта 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стали известны все участники ¼ финала Лиги чемпионов

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн (слева) в матче против леверкузенского Байера. Увеличить
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Борьбу за трофей продолжают «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Монако» (Франция).

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне 17 марта.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации.
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