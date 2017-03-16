«Краснодар» и «Ростов» поборются за четвертьфинал ЛЕ

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Матч «Краснодар» — «Сельта» начнется в 21:00 мск, а встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» — в 23:05 мск.

«Краснодар»: добавить агрессии

Первый матч в Виго прошел под диктовку футболистов «Сельты», которые заставляли краснодарцев часто ошибаться. Испанцы сумели воплотить территориальное преимущество в гол на 50-й минуте, реализовав штрафной. Однако спустя пять минут «быки» усилиями Виктора Классона восстановили равновесие. Казалось, команде Игоря Шалимова удастся уехать из Испании как минимум с ничьей, однако на последней минуте основного времени «Сельта» вырвала победу — 2:1.

По мнению полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина, его команде стоит агрессивнее сыграть в ответном матче с «Сельтой», особенно на чужой половине поля.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 21:00 -:- Краснодар Сельта

«Завтра нам нужно сыграть поагрессивнее, — сказал Подберезкин накануне матча. — Особенно на чужой половине поля, потому что у “Сельты” было много пространства. Они много владели мячом. Мы точно так же не любим играть без мяча. Если “Сельта” будет без мяча, это будет нам в плюс. Главное для нас — владеть преимуществом, играть в прессинг, плотнее играть. Это принесет свои плоды. Мы относимся с уважением к любому сопернику. Но в первую очередь мы смотрим на себя. Если покажем свой футбол, то добьемся положительного результата».

Один из лидеров «Краснодара» Федор Смолов продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит ответную игру. Также команде Шалимова не сможет помочь Торнике Окриашвили, который повредил крестообразные связки, и Марат Измайлов, расторгнувший контракт с клубом в преддверии еврокубковой встречи.

«Ситуация неприятная. Марат перенес много операций на это колено. Когда перегружается, колено начинает болеть. Это хроническое. Марат сам изъявил желание закончить (выступление за “Краснодар”). Что будет дальше у Марата — не знаю. Для нас это большая потеря», — сказал Шалимов.

«Ростов»: в надежде на еще одно чудо

Когда волею жребия «Ростову» в соперники достался «Манчестер Юнайтед», многие болельщики ростовской команды только обрадовались — вот она, еще одна возможность увидеть одного из лидеров европейского футбола у себя дома. А вернее — увидеть, как «Ростов» в очередной раз на равных сражается с грандом. «МЮ» выставил на первый матч с «Ростовом» практически основной состав, что не стало проблемой для южан. Они не позволили команде Жозе Моуринью разыграться и продемонстрировать весь свой потенциал. Как результат — ничья (1:1), ростовский клуб сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что на ответный матч с «Манчестер Юнайтед» его команда едет с надеждой на чудеса.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 23:05 -:- Манчестер Юнайтед Ростов

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», — приводит слова Данильянца официальный сайт УЕФА.

Один из лидеров «Ростова» Тимофей Калачев в первом матче отдал голевую передачу, но получил вторую желтую карточку в рамках турнира и пропустит игру в Манчестере. Во время матча в Ростове Калачев и главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью устроили словесную перепалку, но после финального свистка помирились друг с другом на поле.

«Думаю, для нас это хорошо, что Калачев не сможет сыграть, — сказал Моуринью. — Уверен, “Ростов” уже подготовил варианты замены и опробовал один из них в матче (чемпионата России) против “Терека”. Они выпустили Игоря Киреева, думаю, на позицию Калачева, и он отыграл хорошо. Однако Калачев — сильный духом игрок, обладающий опытом, поэтому его “Ростову” будет не хватать».