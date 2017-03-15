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15 марта 2017, 22:32 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Атлетико» — «Байер»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Байера» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

Стали известны стартовые составы <span class=error>Атлетико</span> и <span class=error>Байера</span> на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов который пройдёт в Мадриде на стадионе <span class=error>Висенте</span> Кальдерон. Увеличить
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В первом матче испанские футболисты победили на выезде со счётом 4:2.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.

«Байер»: Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Кампль, Фолланд, Эрнандес.

Начало встречи — в 22:45 мск.

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