«Атлетико» — «Байер»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Байера» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом матче испанские футболисты победили на выезде со счётом 4:2.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе,
«Байер»: Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Кампль, Фолланд, Эрнандес.
Начало встречи — в 22:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter