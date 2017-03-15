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15 марта 2017, 22:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Монако» — «Манчестер Сити»: Фалькао пропустит матч

Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Стал известен стартовый состав Манчестер Сити на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Монако. Увеличить
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«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что матч пропустит матч нападающий Радамель Фалькао, колумбийского форварда не будет даже в запасе.

Начало — в 22:45 мск.

Монако
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