«Монако» — «Манчестер Сити»: Фалькао пропустит матч
Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что матч пропустит матч нападающий Радамель Фалькао, колумбийского форварда не будет даже в запасе.
Начало — в 22:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter