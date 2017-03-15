Данильянц: Для футболистов «Ростова» будет честью сыграть на «Олд Траффорд»

В четверг «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1. Перед тем матчем игроки и главный тренер МЮ Жозе Моуринью отмечали плохое качество игрового поля на стадионе в Ростове-на-Дону.

«Я считаю, что для всех футболистов возможность играть на хорошем поле — большой праздник. Да и вообще быть здесь и играть на “Олд Траффорд” — большая честь, ребятам будет приятно выйти на хороший газон и сыграть с большой командой в хороших условиях», — сказал Данильянц.

«Если говорить о противостоянии “Ростова” и Манчестер Юнайтед», то это разные эпохи, традиции и регалии, но в каждом матче есть своя история, в каждом матче на поле выходят по 11 футболистов каждой из команд. Они выходят с определенным состоянием, настроением, амбициями, часто бывает, что в футболе побеждают не самые сильные, а те, кто больше хотят. Мы хотим, чтобы ребята вышли на матч в едином порыве. Если это получится, то для всех любителей футбола будет большой праздник, — добавил он.

Данильянц отметил, что, несмотря на превосходство соперника в классе и потерю трех ключевых игроков команды, «Ростов» и его болельщики стараются сохранять оптимизм перед предстоящим матчем. «Я думаю, что сохранять оптимизм — главный побудительный момент перед матчем с таким грозным соперником. Будем надеяться, молиться и желать успеха нашей команде», — отметил он.