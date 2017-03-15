Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29091201/
15 марта 2017, 22:03 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Данильянц: Для футболистов «Ростова» будет честью сыграть на «Олд Траффорд»

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сыграть с «Манчестер Юнайтед» на его домашнем стадионе «Олд Траффорд» для футболистов «Ростова» будет большой честью. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.

В четверг «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1. Перед тем матчем игроки и главный тренер МЮ Жозе Моуринью отмечали плохое качество игрового поля на стадионе в Ростове-на-Дону.

«Я считаю, что для всех футболистов возможность играть на хорошем поле — большой праздник. Да и вообще быть здесь и играть на “Олд Траффорд” — большая честь, ребятам будет приятно выйти на хороший газон и сыграть с большой командой в хороших условиях», — сказал Данильянц.

«Если говорить о противостоянии “Ростова” и Манчестер Юнайтед», то это разные эпохи, традиции и регалии, но в каждом матче есть своя история, в каждом матче на поле выходят по 11 футболистов каждой из команд. Они выходят с определенным состоянием, настроением, амбициями, часто бывает, что в футболе побеждают не самые сильные, а те, кто больше хотят. Мы хотим, чтобы ребята вышли на матч в едином порыве. Если это получится, то для всех любителей футбола будет большой праздник, — добавил он.

Данильянц отметил, что, несмотря на превосходство соперника в классе и потерю трех ключевых игроков команды, «Ростов» и его болельщики стараются сохранять оптимизм перед предстоящим матчем. «Я думаю, что сохранять оптимизм — главный побудительный момент перед матчем с таким грозным соперником. Будем надеяться, молиться и желать успеха нашей команде», — отметил он.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Талалаев: «МЮ»? Не так страшен чёрт, как его малюют!

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев, который был в составе «Торпедо», прошедшего «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1992 году, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» — «Ростов».
Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Барыс" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

ФК "Ростов" остается должен команде зарплату за месяц и премиальные в 110 млн рублей

Мутко: новым генеральным директором РУСАДА должен стать россиянин