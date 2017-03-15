Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта» пройдет при аншлаге
КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Сельтой» пройдет при аншлаге, все билеты на игру проданы. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе краснодарского клуба.
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Первая встреча между командами завершилась победой «Сельты» со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг на новом стадионе «Краснодара», вмещающим 34 291 зрителя.
«Все билеты на игру проданы. Однако, так как испанские болельщики не выкупили свою квоту в тысячу билетов, они поступят в продажу в день матча. Отметим, что иностранных фанатов на игре не будет», — сообщил в
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