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Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 16.03.2017, 21:00 -:- Краснодар Сельта

Первая встреча между командами завершилась победой «Сельты» со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг на новом стадионе «Краснодара», вмещающим 34 291 зрителя.