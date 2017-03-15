Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России?
В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели — о том, что это даст нашему футболу.
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Россия поднялась на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА после того, как все португальские клубы закончили своё выступление в Европе. Это значит, что в сезоне-2018/19 от нашей страны в Лиге чемпионов будут выступать три клуба. Мнениями о том, что это даст России, делятся эксперты и читатели «Чемпионата».
Игорь Лебедев, член исполкома РФС и
— Это большое достижение для нашей страны. Почти каждый год наши команды обыгрывают одного из грандов европейского футбола. Они будут набираться опыта в еврокубках, и их мастерство будет расти.
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Ужесточится борьба в чемпионате России: теперь клубы будут драться не за медали, а за попадание в главный еврокубок. Плюс четвёртое и пятое места дадут возможность выступить в Лиге Европы. За первые пять мест будет реальная борьба среди восьми команд, плюс, чтобы не занять последние четыре места в чемпионате, будут сражаться минимум пять команд. Проходных матчей почти не останется.
Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
— Согласен, три команды в Лиге чемпионов усилят конкуренцию в нашем чемпионате. Интрига вырастет, а значит и интерес к турниру у зрителя увеличится — болеть за три клуба всегда приятно. Краха в Лиге чемпионов точно не будет.
Никита Симонян,
— Пока непонятно, будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными. Но появится очень большой стимул — попасть в Лигу чемпионов. Если «Спартак» попадёт в элиту европейских команд, то просто обязан быть готовым к серьёзным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке.
Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
— Это значит, что ещё один клуб получит хорошие бонусы за выступление в Лиге чемпионов, а по нынешним временам, в период безденежья, это немаловажно. Кроме того, возможность воочию увидеть игру лучших европейских клубов создаёт дополнительный стимул для поддержки своего клуба. Это как раз то, что мы называем пропагандой футбола.
Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака»:
— Мы увидим, к чему нам нужно стремиться на фоне игры футболистов лучших клубов Европы. Это здорово. Как бы сыграл «Спартак»? В ЛЧ может любой клуб играть. Вопрос лишь в том, как выступать. Я смогу ответить на этот вопрос только тогда, когда «Спартак» в хорошем состоянии выйдет в Лигу чемпионов.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
— Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов.
Наше мнение
Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
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Мнение читателей
yuriyk:
— Конкуренцию, может, и усилят, но уровень игры не повысится. Потолок наших клубов — это лига Европы.
dddd1982:
— Хорошо. Пройдут три команды. Но, если я правильно понял, в основной сетке теперь
spax1979:
— Для РФПЛ три команды в ЛЧ — это несомненный плюс. Конкуренция увеличится — исчезнет болото в середине. Сейчас 10 (!) команд реально претендует на первую тройку.
dioma:
— Ждём интересного чемпионата РФПЛ в следующем сезоне. Борьба за медали будет горячая.
grifonus:
— Всё это здорово, но уровень наших клубов не соответствует уровню игры в ЛЧ. В любом случае, во всём этом вижу только плюсы: больше внимания к ЛЧ, дополнительные доходы у клубов (пример «Ростова»). Кроме того, это очень серьёзный опыт для наших футболистов, которые стремятся играть в сборной и переехать в один из
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