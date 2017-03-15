Футболисты «Урала» впервые посетили строящийся стадион ЧМ-2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба «Урал» впервые побывали на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.
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Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков чемпионата мира 2018 года по футболу welcome2018.com.
Футболисты, тренеры и руководство клуба осмотрели площадку, трибуны и подтрибунные помещения. «Мы первый раз на стройку пришли. Представители застройщика провели для нас экскурсию по будущему полю, показали трибуны и подтрибунные помещения,
По словам генерального директора
Реконструкция стадиона в Екатеринбурге стартовала 7 октября 2015 года. Современная арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.
«Екатеринбург-Арена» сможет принять 35 тысяч болельщиков. Возведение должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.
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