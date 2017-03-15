Футболисты «Урала» впервые посетили строящийся стадион ЧМ-2018

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Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков чемпионата мира 2018 года по футболу welcome2018.com.

Футболисты, тренеры и руководство клуба осмотрели площадку, трибуны и подтрибунные помещения. «Мы первый раз на стройку пришли. Представители застройщика провели для нас экскурсию по будущему полю, показали трибуны и подтрибунные помещения, микст-зону, раздевалки, душевые. Очень красивый стадион», — рассказал капитан екатеринбургского клуба Артем Фидлер.

По словам генерального директора компании-застройщика Тимура Уфимцева, скоро начнутся работы непосредственно на футбольном поле. «Подрядчик заходит 1 апреля, начнет готовить площадку. Первый посев травы запланирован на 1 июля», — сказал Уфимцев.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге стартовала 7 октября 2015 года. Современная арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

«Екатеринбург-Арена» сможет принять 35 тысяч болельщиков. Возведение должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.