Талалаев: «МЮ»? Не так страшен чёрт, как его малюют!

Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.



«Что главное в танке? Я думаю, продолжение ростовчане знают. Без Калачёва, Граната и Гацкана должны проявить себя ребята, которые пока не на главных ролях.



Мне очень нравятся такие команды, у которых мужское иногда даже значит больше, чем профессиональное. Если они продолжат действовать в этой манере, то всё у них будет хорошо. Не так страшен чёрт, как его малюют — мы это в Ростове-на-Дону увидели», — заявил Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.