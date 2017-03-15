Талалаев: «МЮ»? Не так страшен чёрт, как его малюют!
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев, который был в составе «Торпедо», прошедшего «Манчестер Юнайтед» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1992 году, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» — «Ростов».
Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.
«Что главное в танке? Я думаю, продолжение ростовчане знают. Без Калачёва, Граната и Гацкана должны проявить себя ребята, которые пока не на главных ролях.
Мне очень нравятся такие команды, у которых мужское иногда даже значит больше, чем профессиональное. Если они продолжат действовать в этой манере, то всё у них будет хорошо. Не так страшен чёрт, как его малюют — мы это в
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