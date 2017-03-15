От «Байера» до «Спартака». Как школа мешает спорту
Полузащитник немецкого «Байера» не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против «Атлетико»
из-за школьных экзаменов.
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Видимо, что-то случилось...
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Молодому полузащитнику «Байера» Каю Хавертсу всего 17 лет. Как любой подросток, он ходит в школу, что до последнего момента никак не мешало ему играть за свой клуб и в бундеслиге, и даже в Лиге чемпионов. На счету тинейджера 80 минут в трех матчах главного европейского клубного кубкового турнира.
Сегодня, в среду 15 марта команде Кая предстоит сыграть один из важнейших матчей в сезоне — встречу 1/8 финала против испанского «Атлетико». Первая игра завершилась со счетом 4:2 в пользу испанцев. Кто знает, что за феерия ждет нас на этот раз. Вдруг именно в этой игре Кай забил бы свой первый гол в профессиональной взрослой карьере?
Гранит науки
Но мы этого никогда не узнаем. Кай не примет участия в этой игре. У него нет ни травмы, ни дисквалификации. По игровым показателям он проходит в состав и даже может претендовать на место в основе клуба. Но играть он не будет. Почему? Нет, его не заставляют выкладывать из ледышек слово «вечность». Он просто не может пропустить важные экзамены в школе.
Ситуация настолько же нелепая, насколько и прозаичная. Матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, дай Бог, у парня в жизни будет еще немало, а от экзамена в школе во многом зависит его будущее, причем даже то, которое ждет спортсмена после завершения карьеры игрока.
Кстати, Хавертс — далеко не первый и наверняка не последний из спортсменов, вынужденный пожертвовать
Обычное дело
Не так давно сразу два запасных вратаря борной Люксембурга не смогли приехать на отборочный матч чемпионата Европы 2016 года, в котором их команде предстояло играть с Украиной. Причина все та же — важные экзамены в школе. При этом тренер люксембургской сборной признался, что ему достаточно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда футболист вынужден пропускать игру по бытовым причинам. Некоторых могут просто не отпустить с работы — не дать отгул.
Пример из Парижа
Не стал жертвовать своим будущим и человек, с которого молодой Кай мог бы брать пример — Юлиан Дракслер. В том же возрасте нынешняя звезда французского «ПСЖ» уже был основным футболистом «Шальке». Он учился в специализированной спортивной школе. Но даже несмотря на это ему приходилось иногда пропускать тренировки в своем клубе, чтобы присутствовать на важных контрольных работах. Однажды Дракслер вынужден был проигнорировать звонок от главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который хотел сообщить ему о вызове в сборную — шел урок истории в школе. Но тренер на игнор со стороны футболиста не обиделся и прислал сообщение.
Ученье — свет
Случается нечто подобное и в других видах спорта, и даже с куда более именитыми атлетами. Так, например, 13-кратная чемпионка мира и серебряная призерша Олимпийских игр, российская гимнастка Яна Кудрявцева, вынуждена была пропустить целый этап
Чемпионка мира в лыжных гонках, норвежка Астрид Якобсен, тоже оставила этап Кубка мира в Тоблахе
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