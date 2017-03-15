Моуринью: Руни пропустит матч с «Ростовом», Ибрагимович готов сыграть

В четверг «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча команда завершилась вничью 1:1. Руни, Ибрагимович и Марсьяль по причине травм не смогли сыграть в понедельник в матче Кубка Англии с «Челси» (0:1).

«Если человек травмирован в понедельник и не выходит на матч, а после пропускает тренировки во вторник и среду, то для меня очевидно, что он не сыграет и в четверг. Я не понимаю, как может быть иначе. Но у нас есть игроки, которые вышли на игру в понедельник, плюс возвращается Ибрагимович», — сказал Моуринью.

Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» в четверг — 23:05 мск.