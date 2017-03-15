Моуринью: Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером

«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У “Ростова” отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.



Калачёв не сыграет завтра за “Ростов”? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с “Тереком” и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.

В первой игре в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.