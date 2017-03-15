Моуринью: Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на
пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» поделился ожиданиями, а также высказался по поводу того факта, что у ростовчан из-за перебора карточек не сыграет Тимофей Калачёв.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У “Ростова” отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.
Калачёв не сыграет завтра за “Ростов”? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с “Тереком” и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.
В первой игре в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter