Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29086326/
15 марта 2017, 15:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью: Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» поделился ожиданиями, а также высказался по поводу того факта, что у ростовчан из-за перебора карточек не сыграет Тимофей Калачёв.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с Ростовом поделился ожиданиями а также высказался по поводу того факта что у ростовчан <nobr>из-за </nobr>перебора карточек не сыграет Тимофей <span class=error>Калачёв</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У “Ростова” отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.

Калачёв не сыграет завтра за “Ростов”? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с “Тереком” и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.

В первой игре в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Моуринью: Руни пропустит матч с «Ростовом», Ибрагимович готов сыграть

Моуринью: Руни пропустит матч с «Ростовом», Ибрагимович готов сыграть

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нападающие «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Уэйн Руни не смогут сыграть с «Ростовом» в ответном матче плей-офф Лиги Европы, Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!