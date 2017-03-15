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«Юве» выиграл и второй матч, выбил из еврокубков последнюю португальскую команду и подсобил России. Страна ликует — великая победа российского футбола на пути к мировому господству. «Советский спорт» тут же вспомнил, что у нашей страны уже был такой период, когда на волне успеха «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА, Россия с 2009 по 2012 год была представлена в Лиге чемпионов тремя клубами. Мы решили освежить в памяти, что же нам это дало — как выступали наши «третьи» команды в главном европейском клубном кубковом турнире.

Важно помнить, что до 2012 года в России чемпионат проводился по системе «весна-осень». Победитель становился известен в декабре, а команды, получившие право играть в еврокубках, начинали свой путь лишь через девять месяцев после того, как добились успеха. Зачастую в Лиге чемпионов играл уже совсем другой клуб.

Сезон 2009/10 — «Динамо»

К «Динамо», занявшему в 2008 году третье место в первенстве России, это не относится. Играть в Лиге чемпионов сезона 2009/10 бело-голубые начинали едва ли не лучшим составом за многие годы: Габулов в воротах, Кержаков с Кокориным в нападении, братья Комбаровы и Хохлов — в центре, и защита с триумфатором Евро-2008 Колодиным и перспективным Гранатом. Нынешний лучший бомбардир страны, Федор Смолов, тогда даже в состав не проходил — сидел в запасе. Не хватало только Данни, в середине 2008 года, купленного «Зенитом» за 30 миллионов евро.

Начинать «Динамо» было суждено с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жребий свел российский клуб с шотландским «Селтиком», переживавшим не лучшие времена — главной звездой команды был Айден Макгиди. Однако «Динамо» не смогло совладать с шотландцами. За победой на выезде со счетом 1:0, благодаря голу Кокорина, последовало обидное домашнее поражение 0:2 при безвольной игре и вылет в Лигу Европы.

Во втором по значимости европейском клубном кубковом турнире у «Динамо» тоже не срослось, хотя в соперники достался не сказать чтобы очень сильный софийский ЦСКА. На выезде бело-голубые сыграли вничью 0:0, а дома вновь потерпели поражение со счетом 1:2. Единственный гол забил Александр Кержаков.

Сезон 2010/11 — «Зенит»

В 2009 году в чемпионате страны бронзовые медали достались питерскому «Зениту». Девятью месяцами позже сине-бело-голубые стартовали в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Жребий оказался более чем приемлемым — никому неизвестная на тот момент румынская «Униря» из города Урзичени. Хотя даже с этим клубом у питерцев возникли определенные проблемы. Из Румынии «Зенит» смог увезти лишь безголевую ничью. Дома — вымучил натужную победу 1:0 с голом Мигеля Данни на 33-й минуте первого тайма.

В раунде плей-офф за попадание в групповой этап «Зенит» должен был поспорить с французским «Осером», с неба звезд не хватавшим. Дома сине-бело-голубые даже смогли добыть такую важную победу с сухим счетом — 1:0 — единственный гол на счету Кержакова. Однако на выезде подопечные Лучано Спаллетти умудрились уступить 0:2, заработав два удаления, и вылететь в Лигу Европы. Тогда-то и появился новый футбольный термин в России — «обосериться».

В Лиге Европы «Зенит» попал сразу в групповой этап, где одержал шесть побед в шести матчах над «АЕКом», «Хайдуком» и «Андерлехтом». В 1/16 финала были обыграны швейцарские «Янг Бойз», однако дальше 1/8 финала «Зениту» пройти не удалось — на пути встал грозный «Твенте», дома разгромивший сине-бело-голубых со счетом 3:0.

Сезон 2011/12 — «Рубин»

В 2010 году третьим в чемпионате страны стал казанский «Рубин», который до этого дважды подряд выигрывал чемпионские звания. Но это уже была другая команда — без Александра Бухарова и Алехандро Домингеса в атаке, купленных все тем же «Зенитом».

Тем не менее, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечным Курбана Бердыева удалось пройти довольно сильного соперника — киевское «Динамо» — две победы (2:0 на выезде и 2:1 дома) оставили не у дел команду Валерия Газзаева.

В четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Рубин» ждало противостояние с «Марселем». Здесь уже казанцы были бессильны — не помогла даже магия Курбана «БейКиевича», как его начали называть после победы в Киеве: 1:3 во Франции и лишь ничья 1:1 у стен Казанского Кремля.

В Лиге Европы «Рубину» удалось выйти из группы с английским «Тоттенхэмом», но в 1/16 финала команду Бердыева вновь ждал провал — два раза по 0:1 от греческого «Олимпиакоса».

Плюс один!

Вывод напрашивается неутешительный: третья команда в Лиге чемпионов нам пока ничего не дала и, возможно, не даст, если наши «третьи» продолжат вылетать в Лигу Европы с тем же завидным постоянством.

Но не стоит забывать, что сейчас не 2009 год и даже не 2012. С тех пор многое изменилось, в том числе и в формате проведения еврокубковых турниров. Если раньше и шестое и седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА давали право на участие в еврокубках шести командам от страны (3+3 и 4+2), то теперь седьмое место представлено в еврокубках лишь пятью участниками — трое в Лиге Европы и двое в Лиге чемпионов. Зато шестое место имеет в еврокубках на одну команду больше — шесть: три в Лиге Европы и три в Лиге чемпионов.