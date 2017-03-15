Футболисты «Краснодара» Смолов и Окриашвили не сыграют в матче 1/8 финала ЛЕ с «Сельтой»
КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Форвард футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов и грузинский полузащитник Торнике Окриашвили
из-за травм не примут участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой». Об этом на предматчевой пресс- конференции заявил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.
Смолов получил травму бедра в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) 5 марта. Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1), которая состоялась в понедельник в Москве. Окриашвили получил травму в матче с «Локомотивом».
«Смолов выйти не сможет
Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг в 21:00 мск.
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