Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29085616/
15 марта 2017, 14:42 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболисты «Краснодара» Смолов и Окриашвили не сыграют в матче 1/8 финала ЛЕ с «Сельтой»

КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Форвард футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов и грузинский полузащитник Торнике Окриашвили из-за травм не примут участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой». Об этом на предматчевой пресс- конференции заявил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.

Смолов получил травму бедра в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) 5 марта. Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1), которая состоялась в понедельник в Москве. Окриашвили получил травму в матче с «Локомотивом».

«Смолов выйти не сможет из-за травмы. У Окриашвишли проблемы с крестообразной связкой», — сказал Шалимов.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг в 21:00 мск.

Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре «Атлетико» — «Байер»

Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре «Атлетико» — «Байер»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес готов помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (15 марта) после полученной травмы головы в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании, сообщает сайт мадридцев.
Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Минспорт окажет поддержку Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА

Шалимов: уход Измайлова является большой потерей для ФК "Краснодар"

Источник: "Зенит" выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения