Футболисты «Краснодара» Смолов и Окриашвили не сыграют в матче 1/8 финала ЛЕ с «Сельтой»

Смолов получил травму бедра в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) 5 марта. Затем нападающий пропустил первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2), а также встречу 19-го тура российского первенства с «Локомотивом» (2:1), которая состоялась в понедельник в Москве. Окриашвили получил травму в матче с «Локомотивом».

«Смолов выйти не сможет из-за травмы. У Окриашвишли проблемы с крестообразной связкой», — сказал Шалимов.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг в 21:00 мск.