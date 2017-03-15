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15 марта 2017, 14:52 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шалимов: Решение об участии Крицюка в матче с «Сельтой» будет принято в день игры

КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение об участии голкипера футбольного клуба «Краснодар» Станислава Крицюка в матче с испанской «Сельтой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы будет принято в день встречи. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.

Крицюк пропустил гостевой матч 19-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Первая встреча между «Краснодаром» и «Сельтой» завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

«Сегодня будем смотреть состояние Крицюка. Решение о его участии будет принято в день матча», — сказал Шалимов.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на новом стадионе российской команды в 21:00 мск.

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