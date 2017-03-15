Шалимов: Решение об участии Крицюка в матче с «Сельтой» будет принято в день игры

Крицюк пропустил гостевой матч 19-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Первая встреча между «Краснодаром» и «Сельтой» завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

«Сегодня будем смотреть состояние Крицюка. Решение о его участии будет принято в день матча», — сказал Шалимов.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на новом стадионе российской команды в 21:00 мск.