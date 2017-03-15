Шалимов: Решение об участии Крицюка в матче с «Сельтой» будет принято в день игры
КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение об участии голкипера футбольного клуба «Краснодар» Станислава Крицюка в матче с испанской «Сельтой» в рамках 1/8 финала Лиги Европы будет принято в день встречи. Об этом на предматчевой
пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.
Крицюк пропустил гостевой матч 19-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Первая встреча между «Краснодаром» и «Сельтой» завершилась победой испанцев со счетом 2:1.
«Сегодня будем смотреть состояние Крицюка. Решение о его участии будет принято в день матча», — сказал Шалимов.
Ответная игра между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в четверг на новом стадионе российской команды в 21:00 мск.
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