Вечеринка у Фалькао дома. «Манчестер Сити» и «Монако» готовятся забивать

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«ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ МАТЧ»

Сведя в 1/8 финала «Манчестер Сити» и «Монако», жребий сделал всем любителям футбола настоящий подарок — обе команды не только любят, но и умеют атаковать. Банда Леонарду Жардима сейчас и вовсе является самой результативной командой в пяти ведущих европейских чемпионатах. В 29 турах Лиги 1 монегаски забили 84 мяча — в среднем по 2,9 гола за игру! «Барселона», «Реал» и «Бавария» играют менее результативно.

Матч в Англии получился сказочным — «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 5:3, уступая по ходу матча 1:3! При этом гости не реализовали пенальти — колумбийский бомбардир Фалькао не сумел переиграть вратаря. Несмотря на поражение, Жардим остался доволен: «Монако» сыграл прекрасно, с чем я и поздравил футболистов. Сама игра тренера восхитила: «Возможно, это самый невероятный матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Уверен, болельщики получили удовольствие от атакующего футбола».

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 15.03.2017, 22:45 -:- Монако Манчестер Сити

В свою очередь тренер «Сити» Пеп Гвардиола отметил, что до развязки еще далеко: «Победитель определится во втором матче. Пока я доволен, что мы победили невероятную команду. Пропустили? Хотел бы я увидеть коллектив, который сдержал бы такой “Монако”!».

Три недели назад «Манчестер Сити» и «Монако» показали зрителям свои сильные стороны. Англичане были бесподобны в позиционных атаках, задействую всю ширину поля. Гвардиола выбрал схему 4−1−4−1, в которой было сразу два атакующих полузащитника — Сильва и Де Брюйне. Французы были смертельно опасны в контратаках. Игроки, отбиравшие мяч, уже знали, что с ним делать. Свидетельством разных стилей игры двух команд служит статистика: мячом хозяева владели значительно больше — 67 на 33 процента.

«МЫ СОБИРАЕМСЯ АТАКОВАТЬ»

Казалось бы, теперь команды должны поменяться ролями — «Монако» играет дома, ему нужно побеждать, а значит больше атаковать, тогда как «Сити» может отсидеться в тылах. Занятие это для команды Жардима не самое привычное — даже в чемпионате Франции ее средний показатель владения мячом составляет 51 процент. Это лишь шестой результат. Он подтверждает мнение, что «Монако» сподручнее не возиться с мячом, а проводить быстрые атаки. Значит ли это, что все пропало? Ни в коем случае.

«Манчестер Сити» — команда особенная. От своего стиля Гвардиола отказываться не умеет. Вот что он сказал после первого матча: «В Монако мы отправимся, чтобы забить как можно больше голов».

О том, что испанец за три недели не передумал, накануне игры во Франции сказал полузащитник «горожан» Яя Туре в интервью Sky Sports: «Мы собираемся атаковать. Лучший способ защитить свои ворота — поразить чужие. Я смотрел ответный матч между “Барселоной” и “ПСЖ”. Имеющая прекрасную атаку команда Эмери решила отсиживаться в обороне, и что из этого вышло?».

Имей сейчас «Монако» дело, скажем, с «Реалом» — и шансов у коллектива Жардима было бы мало. Умеет команда Зинедина Зидана играть на результат, обороняясь у своих ворот. Про «Манчестер Сити» такого сказать нельзя. В этом шанс хозяев. Для зрителей, такой расклад заманчив: высока вероятность, что голов вновь будет много.