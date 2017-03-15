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На выезде сильнее оказались испанцы — 4:2. Но это не значит, что им будет легко в ответной игре — у соперника случилась большая перемена.

После игры с «Атлетико» «Байер» провел две игры и в обеих уступил — 0:2 «Майнцу» и 2:6 дортмундской «Боруссии». Руководители леверкузенского клуба решили, что так дальше продолжаться не может, и отправили в отставку главного тренер Роджера Шмидта. В «Байере» он работал с лета 2014 года. Той весной он выиграл чемпионат Австрии и Кубок страны с «Ред Буллом», что и позволило получить приглашение в команду бундеслиги. Его лучший результат с «Байером» — третье место в национальном чемпионате в прошлом сезоне.

Сменщиком Шмидта стал турецкий 42-летний специалист Тайфун Коркут. Контракт с ним подписан до конца сезона. Его выбор удивителен. Ранее в Германии Коркут работал главным тренером в «Ганновере» и «Кайзерслаутерне», но ни в одной из этих команд полного сезона не провел! Из «Кайзерслаутерна» специалист был уволен в декабре. Вероятно, более подходящих кандидатур боссы «Байера» сейчас найти просто не смогли.

Вот как выбор Тайфуна прокомментировал спортивный директор «Байера» Руди Феллер: «Его видение футбола и игровая философия подходят “Байеру”. Мы верим, что сможем начать побеждать».

Перед встречей с «Атлетико» Коркут дал понять, что из Лиги чемпионов вылетать не собирается: «Мы сделаем все, чтобы “Байер” мог выступать на международной арене как можно дольше». Сделать это будет «аспириновым» невероятно сложно — в последние три года «Атлетико» вылетал из Лиги чемпионов исключительно от «Реала».

Не секрет, что с приходом нового главного тренера команда испытывает эмоциональный всплеск. Во многом объясняется он тем, что нужно зарекомендовать себя перед новым наставником. Поэтому не приходиться сомневаться, что бой «Байер» даст. Поэтому игра для Сергея Карасева ожидается тяжелой. Как бы игроков не перехлестнули эмоции.