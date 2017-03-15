Футболист «Байера» пропустит ответный матч ЛЧ с «Атлетико» из-за экзамена в школе
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавертц пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико»
из-за важного экзамена в школе, сообщается в официальном твиттере немецкого клуба.
Ответный матч «Байера» с «Атлетико» состоится в среду, 15 марта, в Мадриде. Первая встрече команд в Леверкузене закончилась победой гостей со счетом 4:2.
В нынешнем сезоне 17-летний Хавертц провел за «Байер» 20 матчей во всех турнирах. Кроме него игру с «Атлетико» пропустят футболисты «Байера» Джонатан Та, Ларс Бендер, Штефан Кисслинг, Эмер Топрак (все —
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