Футболист «Байера» пропустит ответный матч ЛЧ с «Атлетико» из-за экзамена в школе

Ответный матч «Байера» с «Атлетико» состоится в среду, 15 марта, в Мадриде. Первая встрече команд в Леверкузене закончилась победой гостей со счетом 4:2.

В нынешнем сезоне 17-летний Хавертц провел за «Байер» 20 матчей во всех турнирах. Кроме него игру с «Атлетико» пропустят футболисты «Байера» Джонатан Та, Ларс Бендер, Штефан Кисслинг, Эмер Топрак (все — из-за травм) и Бенджамин Хенрикс (перебор желтых карточек).