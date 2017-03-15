Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет

Как всё теперь будет

Нашим клубам даже не пришлось ждать своих матчей, чтобы официально закрепить Россию на 6-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Помог «Ювентус», повторно победивший «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов и закрывший португальский сезон, — все клубы из Португалии, с которой Россия конкурировала все последние годы, сошли с дистанции. В сезоне-2018/19 наше представительство в Европе будет таким:



Лига чемпионов — два клуба напрямую попадают в групповой турнир, один попадает в квалификационный турнир с 3-го раунда (всего их четыре).

Лига Европы — победитель Кубка России напрямую попадает в групповой турнир, один клуб попадает в квалификационный турнир с 3-го раунда (их тоже четыре), один клуб начинает квалификацию со 2-го раунда.



Есть высокая вероятность, что Россия получит расширенную еврокубковую квоту и на сезон-2019/20. Об этом пока очень рано говорить, но в таблице коэффициентов со следующего сезона Россия будет иметь фору в 3,200 балла перед Португалией и будет думать о конкуренции с Францией, отставание от которой сократится на 1,800 балла.

Третий клуб в ЛЧ: удобная квалификация

Разделив квалификационную сетку Лиги чемпионов на «Путь сильнейших» и «Путь чемпионов», УЕФА сильно снизил вероятность попадания в групповой турнир клуба не из большой пятёрки. Чтобы пробиться в ЛЧ из «Пути сильнейших», необходимо было не только проходить два раунда плей-офф, но и ждать удобный жребий. «Ростову» при всей его мужиковатости повезло с попаданием на «Аякс», а не на «Манчестер Сити», закопавший «Стяуа» за один матч. Теперь опасений встречи с «Сити» или другим грандом из топ-лиги не будет — новая система Лиги чемпионов, с 16 гарантированными путёвками в турнир для англичан, испанцев, немцев и итальянцев вызывает очень противоречивые чувства, однако клубам из других стран без сильных соперников будет проще квалифицироваться.

Если брать таблицу коэффициентов УЕФА на данный момент, то потенциальные соперники третьего российского клуба в квалификации Лиги чемпионов — это команды из Франции, Португалии, Бельгии, Турции, Чехии, Швейцарии, Нидерландов, Греции и Австрии. Плюс ещё украинцы, с которыми нас разводит УЕФА. Соперники не самые грозные, проходимые. Правда, плотность квалификации тоже станет намного сильнее — в «турнире 11», как европейские чиновники окрестили новую систему, разыграют всего две путёвки в групповой турнир.

Чтобы опуститься с небес на землю, стоит ещё вспомнить, кто выбивал наши клубы из Лиги чемпионов, когда Россия могла впервые дойти до групп ЛЧ с тремя командами. Шотландский «Селтик», французские «Осер» и «Лион». Все они теоретически могли бы пересечься с нашими клубами в «турнире 11» (правда, здесь стоит напомнить, что шотландский футбол переживает дикий кризис, а «Осер» болтается в Лиге 2).

Три клуба для РФПЛ: не много ли?

Относительно расширения российской еврокубковой квоты есть два опасения.



1. За три года на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА Россия так и не смогла сыграть в Лиге чемпионов тремя клубами. Вылет проблемного «Динамо» легко объяснялся, провал «Зенита» и «Рубина» переварить было сложнее. У наших клубов случались проблемы, когда Премьер-Лига переживала резкий подъём, тащила к себе тренеров мирового класса и готовилась принимать игроков мирового класса. Сейчас в РФПЛ нет ни тех, ни других. Со жребием, как мы выяснили, проблем тоже не было — все соперники, кроме «Лиона», были вполне удобными. Почему Россия должна играть в Лиге чемпионов тремя клубами сейчас, когда чемпионат переживает упадок сил?

2. Станет ли третий клуб РФПЛ конкурентоспособен в ЛЧ? Опять-таки перед глазами пример «Динамо"-2009: команде достаточно было потерять двух лидеров, чтобы в Лиге чемпионов стать сдобной и предсказуемой. Если исходить из нынешней таблицы чемпионата России, то третьим клубом — участником лиги в сезоне-2018/19 стал бы ЦСКА, где громких трат в ближайшие годы не планируется. И даже если «армейцы» пробьются в главную сетку Лиги чемпионов, у них будет один из самых слабых составов в турнире. Да, Виктор Гончаренко может серьёзно поднять уровень этого состава и заметно освежить его, но «армейский» ростер прямо сейчас, с небольшой обоймой игроков и Витиньо в качестве главной надежды ЦСКА, не даёт надежд на успешное выступление в ЛЧ. Максимум для третьей команды России — плей-офф Лиги Европы, и «Зенит» в своё время наглядно это доказывал.

Цитата Если отталкиваться только от наших клубов, забывая про жребий, соперников по группе и прочие обстоятельства, то вероятность попадания в плей-офф Лиги чемпионов для российской команды составляет 21,2% — чуть сглаживая цифры, один выход в топ-16 на пять попыток. Количественно такие цифры не исправишь, нужно работать над качеством наших команд в ЛЧ. Как минимум один клуб должен превратиться в подобие «Порту» или «Бенфики», стабильно пробивающихся в плей-офф турнира.

Ещё одна сложность для российских команд

Таблица коэффициентов УЕФА теперь не даёт нашим клубам права на ошибку и 0,5 очка в общую копилку по итогам еврокубкового похода. В сезоне-2018/19 все очки, заработанные российскими клубами в Европе, будут делиться в таблице на шесть, а не на пять (из-за расширенной еврокубковой квоты). То есть победа в групповом турнире будет стоить уже не 0,400, а 0,333 балла, ничья — не 0,200, а 0,167. В прошлые годы Россия упустила шестое место во многом из-за мощного сезона Португалии, с национальным финалом Лиги Европы, но и наши клубы тогда тотально проваливались: в сезоне-2009/10 всего два клуба дошли до основной сетки турнира — «Рубин» и ЦСКА, попавшие в ЛЧ напрямую, а год спустя «Локомотив» внёс в наш еврокубковый «зал славы» швейцарскую «Лозанну».

Как это повлияет на наш футбол

Во-первых, главные клубы России получат мощную экономическую «подушку». В некоторых клубах Европы призовые от Лиги чемпионов считаются одной из самых стратегически важных составляющих бюджета, на них строят и трансферную политику, и задачи на сезон («Интер» образца прошлого сезона, переплачивавший за Кондогбия и Йоветича, чтобы попасть в ЛЧ и отбить траты, не даст соврать). Более того, начиная с сезона-2018/19 клубы начнут получать от УЕФА намного больше денег за игру в Лиге чемпионов — все решения вокруг турнира направлены на выбивание денег: и разведение матчей по разным временным слотам, и прямые путёвки 16 клубам из четырёх топ-лиг. Вдобавок на горизонте нарисовались китайские инвесторы, готовые платить за телеправа на Лигу чемпионов и взрывать рынок. Так что отчисления российским клубам даже за игру в группе будут намного больше, чем нынешние 12,5 млн евро.