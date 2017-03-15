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15 марта 2017, 10:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре «Атлетико» — «Байер»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес готов помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (15 марта) после полученной травмы головы в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании, сообщает сайт мадридцев.

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Торрес</span> готов помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с <span class=error>Байером</span> (15 марта) после полученной травмы головы в концовке матча с Депортиво в 25-м туре чемпионата Испании сообщает сайт <span class=error>мадридцев</span>. Увеличить
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32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках.

Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре с «Байером». В первом матче «матрасники» на выезде победили со счетом 4:2.

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