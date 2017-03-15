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32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках.



Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре с «Байером». В первом матче «матрасники» на выезде победили со счетом 4:2.