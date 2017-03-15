Шекспир: Футболисты «Лестера» могут гордиться собой после матча ЛЧ против «Севильи»

«Лестер» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. В первой встрече в Испании победу одержали хозяева со счетом 2:1. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Лестера».

Мячи забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54). На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Самир Насри. На 80-й минуте в ворота «Лестера» был назначен пенальти, который исполнял Стивен Н’Зонзи, но голкипер хозяев Каспер Шмейхель отразил удар, в первом матче голкипер также отразил удар с 11-метровой отметки.

«Мы показали великолепный футбол от начала до финального свистка. Футболисты “Лестера” и клуб могут очень гордиться собой. Конечно, иногда нам сопутствовала удача, но характер, который мы продемонстрировали, был великолепен. Нас снова, когда и было нужно, выручил голкипер Каспер Шмейхель. Мы прошли одну из сильнейших команд Европы и заслужили свое место в четвертьфинале», — сказал тренер «Лестера».