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15 марта 2017, 7:51 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шекспир: Футболисты «Лестера» могут гордиться собой после матча ЛЧ против «Севильи»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки английского «Лестера» показали великолепный футбол и могут гордиться собой после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Севильи». Такое мнение после матча высказал главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир, слова которого приводит пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Лестер» на своем поле обыграл «Севилью» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. В первой встрече в Испании победу одержали хозяева со счетом 2:1. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Лестера».

Мячи забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54). На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Самир Насри. На 80-й минуте в ворота «Лестера» был назначен пенальти, который исполнял Стивен Н’Зонзи, но голкипер хозяев Каспер Шмейхель отразил удар, в первом матче голкипер также отразил удар с 11-метровой отметки.

«Мы показали великолепный футбол от начала до финального свистка. Футболисты “Лестера” и клуб могут очень гордиться собой. Конечно, иногда нам сопутствовала удача, но характер, который мы продемонстрировали, был великолепен. Нас снова, когда и было нужно, выручил голкипер Каспер Шмейхель. Мы прошли одну из сильнейших команд Европы и заслужили свое место в четвертьфинале», — сказал тренер «Лестера».

Соперник «Лестера» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 11—12 апреля, ответные — 18−19.

14.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала King Power Stadium
Лестер 2:0 Севилья
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Крейг Шекспир Хорхе Сампаоли
Голы
27′ Уэстли Морган (Р. Махрез) 5
54′ Марк Олбрайтон 11
Нереализованные пенальти
15 С. Н`Зонзи 80′
Составы
79′ Каспер Шмейхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Уэстли Морган (к) 5
Роберт Хут 6
Марк Олбрайтон 11
Дэнни Дринкуотер 4
84′ Уилфред Ндиди 25
74′ Джейми Варди 9
89′ 90′ Рияд Махрез 26
Дэниел Амарти 13
64′ Синдзи Окадзаки 20
Ислам Слимани 19
1 Серхио Рико
21 Николас Пареха
23 Адиль Рами
18 Серхио Эскудеро
10 Самир Насри 18′ 74′
20 Виктор Мачин Перес Витоло 59′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра (к)
15 Стивен Н`Зонзи
24 Габриэль Меркадо 45′
25 Феррейра Филью Мариану
17 Пабло Сарабия 45′
16 Стеван Йоветич
12 Виссам Бен Йеддер 68′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 10
10 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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