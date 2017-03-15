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15 марта 2017, 7:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Аллегри: «Ювентус» был хорош только в первом тайме ответного матча с «Порту»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки итальянского «Ювентуса» показали хороший футбол лишь в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Такое мнение после игры высказал главный тренер «Ювенутса» Массимилиано Аллегри, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Ювентус» в Турине одержал победу со счетом 1:0 над португальским «Порту» в ответном матче 1/8 финала и вышел в следующую стадию турнира. Мяч на 42-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала. На 40-й минуте с поля был удален защитник португальцев Максимильяно Перейра.

«Я хочу поздравить своих игроков, ведь было непросто пройти такую хорошую команду, как “Порту”. Мы хорошо провели первую половину встречи, создали несколько шансов и абсолютно не рисковали в своих действиях. Однако, когда мы стали играть в большинстве, мы не закончили дело, дав сопернику шансы сравнять счет. Мы должны работать над тем, чтобы иметь больше владения мячом, несмотря на низкий темп игры», — сказал Аллегри.

В свою очередь, главный тренер «Порту» Нуну заявил, что удаление Перейры стало решающим в ответном матче в Турине.

«Вновь, как и в первом матче, удаление стало решающим. Мы хорошо начали игру, владели мячом и пытались играть в свой футбол. Мы знали, что нам надо забить два гола, но не хотели изменять своему стилю. Благодарен болельщикам за поддержку во втором тайме, именно она давала нам силы для атак, которые проходили во второй половине», — сказал португальский наставник.

В первой встрече в Португалии победу также одержал «Ювентус» (2:0). Соперник «Ювентуса» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 11—12 апреля, ответные — 18−19.

14.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Juventus Stadium
Ювентус 1:0 Порту
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эшпириту Санту Нуну
Голы
42′ Пауло Дибала 21
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
60′ Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
12′ 45′ Хуан Куадрадо 16
Марко Пьяца 20
78′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
12 Икер Касильяс
2 Макси Перейра 40′
21 Мигель Лаюн 30′
5 Иван Маркано (к)
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
20 Андре Филипе Андре 36′
29 Франсиску Соарес
22 Данилу Перейра
8 Ясин Брахими 67′
19 Диогу Жота
30 Торрес Муньос Оливер 70′
25 Отавиу
19 Андре Силва 45′
4 Вилли Боли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
4 Угловые 1
13 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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