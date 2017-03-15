Аллегри: «Ювентус» был хорош только в первом тайме ответного матча с «Порту»

«Ювентус» в Турине одержал победу со счетом 1:0 над португальским «Порту» в ответном матче 1/8 финала и вышел в следующую стадию турнира. Мяч на 42-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала. На 40-й минуте с поля был удален защитник португальцев Максимильяно Перейра.

«Я хочу поздравить своих игроков, ведь было непросто пройти такую хорошую команду, как “Порту”. Мы хорошо провели первую половину встречи, создали несколько шансов и абсолютно не рисковали в своих действиях. Однако, когда мы стали играть в большинстве, мы не закончили дело, дав сопернику шансы сравнять счет. Мы должны работать над тем, чтобы иметь больше владения мячом, несмотря на низкий темп игры», — сказал Аллегри.

В свою очередь, главный тренер «Порту» Нуну заявил, что удаление Перейры стало решающим в ответном матче в Турине.

«Вновь, как и в первом матче, удаление стало решающим. Мы хорошо начали игру, владели мячом и пытались играть в свой футбол. Мы знали, что нам надо забить два гола, но не хотели изменять своему стилю. Благодарен болельщикам за поддержку во втором тайме, именно она давала нам силы для атак, которые проходили во второй половине», — сказал португальский наставник.