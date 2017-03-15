Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча с «Севильей» (2:0), а главным героем встречи «Ювентус» — «Порту» (1:0) назван Пауло Дибала, сообщает официальный сайт УЕФА.
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© AFP 2017
30-летний голкипер «Лис» совершил пять сэйвов, а также на 80-й минуте встречи отбил пенальти.
«Сейвы — это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности, — сказал после матча Каспер.
А Дибала в параллельном матче забил единственный мяч, реализовав пенальти.
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