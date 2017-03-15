Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

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30-летний голкипер «Лис» совершил пять сэйвов, а также на 80-й минуте встречи отбил пенальти.

«Сейвы — это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности, — сказал после матча Каспер.

А Дибала в параллельном матче забил единственный мяч, реализовав пенальти.