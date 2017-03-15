Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29078903/
15 марта 2017, 8:01 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Дибала и Шмейхель признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча с «Севильей» (2:0), а главным героем встречи «Ювентус» — «Порту» (1:0) назван Пауло Дибала, сообщает официальный сайт УЕФА.

Голкипер <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Каспер</span> Шмейхель признан лучшим игроком матча с Севильей (2:0) а главным героем встречи <span class=error>Ювентус</span> — Порту (1:0) назван <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span> сообщает официальный сайт <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

30-летний голкипер «Лис» совершил пять сэйвов, а также на 80-й минуте встречи отбил пенальти.

«Сейвы — это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности, — сказал после матча Каспер.

А Дибала в параллельном матче забил единственный мяч, реализовав пенальти.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Аллегри: «Ювентус» был хорош только в первом тайме ответного матча с «Порту»

Аллегри: «Ювентус» был хорош только в первом тайме ответного матча с «Порту»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки итальянского «Ювентуса» показали хороший футбол лишь в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Такое мнение после игры высказал главный тренер «Ювенутса» Массимилиано Аллегри, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Бомба! Откровенная фотосессия трехкратной олимпийской чемпионки Александры Райсман

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)