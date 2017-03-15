Россия получила право выставить три клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Вылет португальского «Порту» из еврокубков гарантировал России шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право выставить три клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
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«Порту» во вторник проиграл в гостях итальянскому «Ювентусу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1 (первый матч — 0:2) и вылетел из турнира. Таким образом, Португалия лишилась всех клубов в нынешнем сезоне еврокубков и потеряла шансы потеснить Россию с шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.
Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. Два клуба попадут в основной раунд турнира, один — в квалификацию. Еще три клуба представят Россию в Лиге Европы.
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