Россия получила право выставить три клуба в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Порту» во вторник проиграл в гостях итальянскому «Ювентусу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1 (первый матч — 0:2) и вылетел из турнира. Таким образом, Португалия лишилась всех клубов в нынешнем сезоне еврокубков и потеряла шансы потеснить Россию с шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. Два клуба попадут в основной раунд турнира, один — в квалификацию. Еще три клуба представят Россию в Лиге Европы.